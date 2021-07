Perché Laura Chiatti e Marco Bocci oggi sono in crisi

By

Momento complicato per la famosa coppia di attori, convolata a nozze nel 2014

Laura Chiatti e Marco Bocci sono ufficialmente in crisi. I due attori hanno provato a sviare i gossip ma è evidente che la coppia sta attraversando un periodo difficile. Un momento di stallo, di quelli che capitano a tanti personaggi famosi e non, che potrebbe essere superato col tempo oppure no. Ma cosa sta succedendo di preciso alla Chiatti e Bocci?

Stando a quanto spifferato dall’esperto di gossip l’Investigatore Social, alla base di questa crisi tra Laura e Marco ci sarebbe l’eccessiva gelosia della Chiatti. L’attrice lanciata da Federico Moccia nel film Ho voglia di te non ha mai nascosto il suo carattere fumantino e passionale.

Ultimamente, però, questo suo lato caratteriale si sarebbe accentuato ancora di più a causa di un feeling speciale che il marito Marco Bocci avrebbe instaurato con una collega sul set. Una complicità che avrebbe infastidito Laura, che avrebbe fatto al padre dei suoi due figli, Enea e Pablo, una bella scenata di gelosia.

Da qui sarebbero partite incomprensioni e litigi, che avrebbero allontanato giorno dopo giorno Laura Chiatti e Marco Bocci. I due non riuscirebbero più a capirsi e sarebbero ai ferri corti, pare addirittura ad un passo dal divorzio. La Chiatti e Bocci starebbero però cercando di andare avanti per il bene dei loro bambini, che sono ancora piccoli.

Riusciranno a superare questi mesi così tosti o opteranno per la separazione definitiva? Ad oggi i diretti interessati preferiscono tenere le bocche ben cucite. Né Laura Chiatti né Marco Bocci hanno mai parlato apertamente della faccenda.

Del resto entrambi sono sempre stati molto riservati sulla loro vita privata e hanno cercato di proteggere la loro relazione da critiche e malelingue. Un amore solido, sbocciato nel 2013 e coronato prima con il matrimonio nel 2014 e poi con la nascita di Enea nel 2015. Nel 2016 è arrivato il secondogenito Pablo.

Ad unire Laura Chiatti e Marco Bocci lo stesso mestiere ma pure le stesse origini umbre e la voglia di vivere una vita normale e tranquilla nonostante la grande popolarità.