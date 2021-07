Laura Chiatti e Marco Bocci, crisi? Periodo particolare, la coppia si espone

Da giorni si mormora che Laura Chiatti e Marco Bocci stanno attraversando un momento molto particolare. I ben informati sostengono che la coppia sta affrontando una profonda crisi matrimoniale. A far propendere verso tale ipotesi ci sono stati anche dei movimenti social alquanto sospetti da parte dei due attori. Tuttavia nelle ultime ore è emerso qualcosa in più circa la piega che starebbe prendendo la love story. Ma si proceda con ordine…

Il gossip ha sussurrato che Laura avrebbe perso la pazienza dopo che una collega che lavora nel mondo del cinema sarebbe stata un po’ troppo invadente nei confronti di Bocci. In particolare qualcuno ha notato dei like e dei commenti social riferiti al regista un po’ troppo arditi da parte di tal donna. Fatto sta che come per magia siffatti interventi social sono poi spariti dal profilo Instagram di Bocci.

C’è però anche un’altra questione: da settimane le interazioni social tra Laura e Marco sono molto sporadiche. Nessuna traccia nemmeno di commenti al miele ai rispettivi post, gesti che la coppia si riservava a vicenda fino a un po’ di tempo fa. Infine, da rilevare che la Chiatti ha compiuto gli anni il 15 luglio. Bocci, su Instagram, le ha scritto uno stringatissimo “Happy birthday”, giudicato da molti un post assai freddo.

Si giunge così agli sviluppi delle scorse ore. L’attrice umbra ha pubblicato sul proprio account una fotografia in cui la si vede assieme al marito e ai suoi figli. “Una vita di attese”, recita la didascalia, che ha colto il ‘mood’ del momento in cui è stata scattata l’istantanea. Dunque? Tutto bene quel che finisce bene? Ni, perché sempre poche ore fa Bocci si è lasciato andare ad un commento che pare dare un ulteriore segnale di quel che sta accadendo nella sua vita sentimentale.

“In una coppia nel boom dei pettegolezzi chiedono tutti come sta lei e mai come sta lui. Un cuore a te che hai perso da poco un amico (Libero De Rienzo, ndr) e con il dolore nel cuore continui il tuo lavoro. E a te che sei un grande papà e un grande uomo e una bella persona mai caduta in provocazioni o altro. E sempre gentile. E ora affronti questa tournée con grande forza. Non vedo l’ora di vedere lo spettacolo“. Così una utente, fan del regista. L’intervento non è passato inosservato allo stesso Bocci, che lo ha ‘benedetto’ con una emoji al ‘bacio’, come a sposare totalmente la riflessione che ha contemplato pure quei “pettegolezzi” e il fatto che si parli più di come stia la moglie e non di come si senta il marito.

Insomma, il matrimonio non è scoppiato ma sembra certo che non stia attraversando il periodo più roseo. Pensare che qualcosa non vada non pare assolutamente essere peccato, considerando anche il fatto che la coppia potrebbe tranquillamente mettere a tacere i rumors spendendo un paio di parole rapide rapide. Cosa che però non è avvenuta per ora.