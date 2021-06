Marco Bocci e Laura Chiatti in crisi? La coppia smentisce così: i commenti

Marco Bocci e Laura Chiatti sono in crisi? Le voci su una possibile rottura tra i due si sono diffuse nel tardo pomeriggio di ieri e hanno fatto in fretta e furia il giro del Web. I due attori non hanno mai amato particolarmente esporsi tanto insieme sui social, eppure negli ultimi tempi lo hanno fatto ancor meno del solito. Proprio questo dettaglio ha scatenato il gossip sulla possibile rottura, ma non solo. Deianira Marzano ha raccolto la testimonianza di una persona che ha raccontato di abitare nella stessa città umbra della coppia e di aver notato qualcosa.

Secondo questa fonte, Marco Bocci e Laura Chiatti si sarebbero lasciati perché non si vedono più insieme. Fino a qualche tempo fa si mostravano sempre insieme in giro per la città, specialmente al parco con i figli, dove di recente la Chiatti sarebbe invece sola. Questi due indizi messi insieme hanno fatto scattare il gossip, ma oggi la coppia ha già provveduto a smentire. Non hanno smentito in modo diretto, in realtà, con un messaggio sui social o un video. Né improvvisamente hanno pubblicato una foto insieme, cosa che non fanno da un po’ di tempo.

In che modo avranno messo a tacere queste voci? In un modo ancor più semplice: Marco Bocci e Laura Chiatti si sono scambiati dei commenti su Instagram. Oggi entrambi hanno pubblicato un nuovo post, più o meno in contemporanea. Sotto la foto di Laura Chiatti, che annuncia di essere in viaggio per Verona, è apparso il commento di Bocci: “Sbaglio o quella felpa è la mia?”, ha scritto con delle faccine che ridono. Immediata la risposta della moglie, che conferma l’appartenenza a Bocci della felpa.

L’attore invece ha postato una serie di fotografie insieme a uno dei suoi figli. Anche in questo caso è arrivato ben presto il commento di Laura Chiatti: “Ma quanto siete belli?”. Insomma, in questo modo hanno fatto capire che tra loro va tutto bene. Si sono limitati a interagire su Instagram, senza il bisogno di scrivere messaggi per smentire il gossip. Marco Bocci e Laura Chiatti non si sono lasciati, allora?