Cuccarini: “Conferma ad Amici? Maria ha deciso ora, ecco la sua scelta”

Lorella Cuccarini, 55 anni (il 10 agosto spegnerà 56 candeline), in una intervista con il magazine Oggi, ha svelato i suoi progetti professionali imminenti. Da quando si è conclusa l’ultima edizione di Amici si è cercato di capire se la ballerina sarebbe stata riconfermata o meno nel cast. Ebbene, adesso è arrivata la risposta definitiva (abbastanza scontata): Maria De Filippi ha detto ‘sì’. Anche nella prossima stagione del talent show Lorella siederà tra i prof della trasmissione di Canale Cinque.

La notizia è freschissima, come ha raccontato la stessa Cuccarini al settimanale diretto da Umberto Brindani, spiegando di aver avuto di recente una telefonata chiarificatrice con la moglie di Maurizio Costanzo: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”.

La vicenda spiega anche perché Lorella ha declinato l’offerta di Pier Silvio Berlusconi che l’aveva interpellata per sapere se fosse disponibile a prendere la guida della domenica pomeriggio di Canale Cinque, dopo il defenestramento di Barbara d’Urso. La Cuccarini ha detto ‘No grazie’ (al posto di ‘Barbarella’ ci sarà uno show con Anna Tatangelo seguito da Verissimo di Silvia Toffanin, che raddoppia il proprio impegno andando in onda sia di sabato sia nel dì festivo). Evidentemente aveva già in tasca il rinnovo con Amici.

Ed i progetti assieme a Maria potrebbero non finire con la collaborazione relativa all’impegno nella scuola televisiva più famosa d’Italia. Infatti la danzatrice non esclude altri progetti con la De Filippi: “Perché no? Non avrei dubbi”. Capitolo servizio pubblico e addio per nulla soft alla tv di stato. Lorella se ne è andata da mamma Rai dopo essere stata protagonista di una ‘guerriglia’ sotterranea con Alberto Matano, quando entrambi condussero la Vita in Diretta: “La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”.

Lorella ha poi confidato che con il marito, il produttore Silvio Testi (il matrimonio dura da 30 anni), tutto procede a gonfie vele: “Io lo amo. È l’uomo che ho scelto e che non ha mai tradito il nostro rapporto né l’idea che io ho di lui”. La Cuccarini ha spiegato che il segreto del suo legame ferreo con Silvio è quello di essere attenti l’un l’altra, tenere sempre alta l’attenzione sulla dolce metà e sapersi ascoltare, anche quando c’è silenzio. Una regola che applica anche con i suoi figli perché convinta che non tutti sanno esternare i problemi e che quindi bisogna “trovare il modo per esserci lo stesso. Bisogna sapersi incastrare”.