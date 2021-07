Mara Venier scrive alla De Filippi: rivelazioni inedite su Maria e Costanzo

Mara Venier ha preso carta e penna ed ha stilato una lunga lettera, poi recapitata a Maria De Filippi. Il documento lo ha consegnato a Novella 2000 che lo ha pubblicato tra le sue colonne. La ‘Zia’ ha ripercorso la lunga amicizia che la lega alla conduttrice pavese, svelando dei dettagli inediti del loro rapporto. Non solo: la 70enne veneziana ha anche abbondantemente parlato del legame sentimentale che unisce la regina di Mediaset e Maurizio Costanzo, ricordando gli scetticismi striscianti quando ebbe inizio la love story.

Mara inizia la missiva con un dolcissimo “Ti voglio bene”. Quindi rammenta che da quando si è scatenata la pandemia Covid ha saputo comunque regalare “sogni” al pubblico, continuando ad andare in onda con tutte le sue trasmissioni: da Tu Sì Que Vales a C’è posta per te, passando per Amici e Uomini e Donne. Proprio come ha fatto la Venier, che con Domenica In, nonostante tutto, non si è mai fermata.

“L’altra parola che mi fai venire in mente è: talento”, prosegue la veneziana, complimentandosi anche con Costanzo, che fu capace di scorgere grandi qualità nella pavese quando era la signora ‘nessuno’. Mara elenca poi una serie di personaggi lanciati dalla De Filippi, citando Alessandra Amoroso, Stefano De Martino, Emma Marrone, Kledi, Sangiovanni, Giulia Stabile etc etc., rimarcando che con i soli talenti da lei scoperti si potrebbe occupare “tutto lo spazio televisivo a disposizione”.

La ‘Zia’ arriva a trattare più approfonditamente il legame Maria-Maurizio, spiegando di conoscere Costanzo da prima che sposasse la pavese e ricordando delle tante “perplessità” che ci furono sul loro matrimonio. “Invece siete stati fin da subito una coppia bella e straordinaria“, chiosa, raccontando che tale intesa è assolutamente spontanea, sia davanti alle telecamere sia nel privato.

Spazio poi a degli aneddoti molto personali, come quando Maria le stette vicino mentre sua madre stava male. O quando la chiamò mentre era in vacanza a New York, in un periodo professionale tutt’altro che roseo, e la invitò a prendere parte al cast di Tu Si Que Vales. La Venier narra anche che quando le venne proposta la conduzione di Domenica In la prima persona che chiamò per avere un consiglio sulla decisione da prendere fu proprio Maria. “Falla subito, di corsa, falla”. Fu così che Mara tornò alla guida dello storico talk festivo di Rai Uno.