Mara Venier svela tutte le novità di Domenica In e ringrazia Maria De Filippi

Il 18 settembre 2020 Mara Venier tornerà in video con la terza edizione consecutiva di Domenica In. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice in quota Rai 1 ha fatto alcune rivelazioni sul programma e non solo. La veneta è molto affezionata alla trasmissione domenicale. Di Domenica In infatti dice che la sente come fosse casa. In passato, però, la presentatrice non fu trattata con molto rispetto da certi personaggi di Vale Mazzini. Come da lei stessa ha ricordato durante l’intervista, in passato il direttore Rai Leone la liquidò non rinnovandole il contratto. Una cosa che ferì molto la Venier, che all’epoca si sentì anche molto umiliata per i modi con cui fu trattata. Nonostante i tanti rumors circa una formula rinnovata del programma, zia Mara ha assicurato che non ci saranno variazioni al format originale. Anche a causa della pandemia da Coronavirus, l’ultima edizione di programma domenicale ha subito dei cambiamenti sostanziali, mettendo al primo posto le notizie di cronaca.

Le novità di Domenica In

Circa le novità che saranno apportate all’edizione 2020 di Domenica In, Mara Venier ha preannunciato che sarà prestata più attenzione ai temi dell’attualità. Ma non solo. Zia Mara ha anche intenzione di riflettere su un fatto in particolare, cioè l’avvenimento più significativo della settimana. Tra le anticipazioni rivelate dalla showgirl ci sono anche quelle relative agli ospiti della prima puntata. Per iniziare da dove si era finito, saranno presenti in studio Romina Power e Loretta Goggi. Nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, Mara ha però voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, lanciando delle frecciatine all’indirizzo di chi anni fa volle il suo allontanamento dalla Rai.

Mara Venier e l’allontanamento dalla Rai

“Credo che ogni direttore abbia il diritto di cambiare conduttore, fare delle scelte, ma c’è modo e modo” ha detto la Venier, per poi rivelare che l’allora direttore Leone le aveva promesso, dopo un incontro, che si sarebbero sentiti la settimana successiva. Poi il niente. Solo tramite il suo agente, Mara capì che aveva ormai fatto il suo tempo. Aveva 60 anni. Da allora non ha mai più chiesto di tornare in scena. Il ritorno a Domenica In è stato quindi del tutto casuale. Il fatto di non avere un programma non l’ha mai preoccupata più di tanto, perché la priorità per lei sono sempre stati la famiglia e gli affetti più cari. Nei momenti di difficoltà sono poche le persone che ti rimangono al fianco. Così è stato anche per la showgirl.

Mara Venier e l’aiuto di Maria De Filippi

Tra le poche persone che l’hanno aiutata, c’è stata anche Maria De Filippi. “Mi ha teso una mano in un momento terribile” ha ammesso la Venier, per poi aggiungere – “non lo dimenticherò mai“. Nonostante non si sentano spesso, tra le due c’è una grande amicizia. Per Mara è stata una boccata d’ossigeno poter lavorare in quel periodo, rattristato anche dalla perdita della sua amata mamma.