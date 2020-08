Mara Venier su social e influencer: “Alla lunga rompono”

La popolare conduttrice televisiva in quota Rai 1, Mara Venier, è tornata a far discutere per alcune dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista radiofonica rilasciata lunedì 17 agosto a Rudy Zerbi per Radio Deejay. Il tema trattato nella giornata odierna ha fatto riferimento al complesso mondo dei social network. La moglie di Nicola Carraro è molto attiva su Instagram. Sul suo profilo infatti, ‘zia Mara’ non manca occasione per pubblicare video e immagini della sua famiglia e della sua vita privata. Nel corso dell’intervista però la Venier ha rivelato che più che postare, le piace curiosare sui social. Poi ha aggiunto: “Un mondo di esibizionisti così non l’ho mai visto“. Insomma la ‘signora della domenica’ della rete ammiraglia di Viale Mazzini ha chiosato contro i tanti che in questi giorni stanno prendendo d’assalto Instagram, Facebook e Twitter per pubblicare foto e video come se non ci fosse un domani.

Mara Venier attacca gli influencer

Mara spiega una tale emorragia di pubblicazioni dicendo: “Probabilmente il lockdown ha represso molto e quest’estate li vedo tutti scatenati“. Poi ha sentenziato caustica e tagliente: “Alla lunga però rompono i co…..i“. Insomma, la Venier punta il dito contro l’uso smodato che si fa sempre più dei social. E nel farlo, la conduttrice non ha risparmiato neanche gli influencer. Per lei, insomma, la parola d’ordine è: buon senso. Anche il giudice di Amici, Rudy Zerbi si è detto d’accordo con le parole della veneta. Nel parlare di social network, non si è potuto fare a meno di trattare un argomento molto delicato per la Venier, cioè quello del suo rapporto con gli haters.

Il rapporto con gli haters

Sono tanti i commenti e messaggi che riceve quotidianamente la conduttrice su Instagram. Per quello che le è possibile, cerca di rispondere a quanti più possibile. In linea di massima i commenti sono sempre molto carini, ma i leoni della tastiera non perdono occasione per criticare ed insultare la Venier. Agli attacchi degli odiatori seriali la conduttrice cerca di non rispondere, ma talvolta la replica diventa necessaria. Dopo aver portato il gesso fino a qualche settimana fa, Mara è stata protagonista di un altro incidente domestico, che stavolta le ha causato un problema al ginocchio.