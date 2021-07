Gaetano Curreri, malore al concerto: si trova in terapia intensiva, come sta

Gaetano Curreri si trova ricoverato in terapia intensiva, dopo aver accusato un malore mentre era impegnato in un concerto con i Solis String Quartet. Il leader degli Stadio, che ha anche firmato diversi brani di successo cantati da altri artisti, si è sentito male venerdì 30 luglio a San Benedetto del Tronto (Ascoli-Piceno). Le sue condizioni di salute, al momento, sono stabili. La notizia è stata confermata dal gruppo con un post divulgato sulle piattaforme social.

“Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte”. Così scrive su Facebook chi gestisce la pagina ufficiale degli Stadio. Il post è stato stilato e pubblicato in piena notte, tra venerdì 30 e sabato 31 luglio.

Gaetano Curreri degli Stadio: la dinamica del malore e il trasferimento in ospedale

Il musicista, a un certo punto dell’evento svoltosi a San Benedetto del Tronto, è svenuto sul palco. Il fatto si è verificato poco prima che venissero cantati gli ultimi brani previsti in scaletta – stava per interpretare l’intramontabile Piazza Grande del compianto Lucio Dalla -. Come riferisce il Corriere della Sera, Curreri si è accasciato a terra. I suoi compagni, subito compresa la situazione, sono accorsi da lui, cercando di sorreggerlo. Anche alcuni medici presenti sul posto sono subito intervenuti per prestare i primi soccorsi e provare a rianimare Gaetano. Quindi la chiamata all’ambulanza, l’arrivo dei sanitari e il trasferimento all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno.

Nel 2003 l’artista era stato colpito da un ictus, mentre si trovava ad Acireale. Nel 2019 è poi stato vittima di un nuovo malore, senza riportare conseguenze serie.

Gaetano Curreri: la collaborazione artistica con Vasco Rossi:

Di origini siciliane (di Sciacca, Agrigento), Gaetano Curreri, 69 anni, è nato nel 1962 a Bertinoro un comune italiano della provincia di Forlì-Cesena in Emilia-Romagna. La sua carriera ha avuto inizio nelle balere e nelle sale da ballo della provincia di Modena, alla fine degli anni Sessanta. In questo periodo conosce un giovanissimo Vasco Rossi, con il quale avvia una collaborazione professionale. I due musicisti hanno poi continuato a lavorare assieme a diversi progetti, firmando pagine immortali della musica italiana.