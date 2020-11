Roberto Bolle e Vasco Rossi insieme in tv a Capodanno: l’annuncio

Lo racconta Roberto Bolle a Repubblica e lo conferma Vasco Rossi oggi stesso sul suo profilo Instagram. “Ballo con Bolle” ha annunciato il cantante con un gioco di parole. Ora è ufficiale la sua presenza al programma del ballerino “Danza con me” in onda su Rai Uno. Un appuntamento fisso che tiene compagnia ai telespettatori ogni 1° giorno dell’anno dal 2018.

La trasmissione, apprezzata perché sa unire danza, musica e comicità con i suoi più svariati ospiti, quest’anno accoglierà il rocker che sarà ballerino per una notte. È lo stesso Bolle ad avvertire su Repubblica: “Preparatevi, lo farò ballare”. Inoltre, da quanto si evince dal suo profilo Instagram, Vasco Rossi ha deciso di scegliere il palco di “Danza con me” per presentare il suo nuovo singolo, in uscita proprio nel 2021.

Tra gli hashtag inseriti dal rocker troviamo uno scherzoso “arrivare vivi, sani e lucidi fino al 2021”, un “nuovo inizio” e un “non fermarsi mai”. Quest’anno, infatti, Vasco Rossi, come tutti i cantanti, ha dovuto stoppare tutti gli show organizzati per il 2020 a causa della pandemia. Anno che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno sui palchi italiani più famosi.

Non è mancato l’annuncio via social della partecipazione di Vasco anche da parte di Roberto Bolle. Il ballerino, infatti, ha voluto ringraziare il cantante per la sua partecipazione al programma e ha condiviso una foto con lui ricordando l’obiettivo della sua trasmissione: unire danza, musica, arte e bellezza al fine di perseguire una rinascita per l’anno che verrà.

Secondo Roberto Bolle tutto ciò potrebbe essere un antidoto potente per portare le persone a trovare una luce in questo lungo tunnel buio. Tutto grazie a numerosi ospiti oltre a Vasco Rossi che, così come nelle precedenti edizioni, cercheranno di regalare momenti di spensieratezza al pubblico della Rai.

Negli anni precedenti, infatti, Bolle era riuscito ad avere la presenza di artisti come Tiziano Ferro, Cesare Cremonini, Jovanotti ma anche attori e comici come Geppi Cucciari, Miriam Leone, Stefano Accorsi e Virginia Raffaele.

Inoltre, Roberto Bolle ha dichiarato alle pagine di Repubblica:

“Quest’anno più che mai è importante portare energia positiva. Spero che “Danza con me” sia un nuovo inizio. Dobbiamo ripartire da ciò che ci fa stare meglio.”

Vasco Rossi, il nuovo progetto “Colpa di Alfredo”

In attesa del 1° gennaio 2021 Vasco Rossi è stato coinvolto in un progetto per celebrare i 40 anni dall’uscita del suo terzo album “Colpa di Alfredo”. Lo stesso uscirà il 27 novembre in edizione deluxe, limitata e numerata. Il progetto, realizzato da Sony Music, riprenderà un filone iniziato nel 2018 e che ha visto ripubblicati in versione R> PLAY i primi due album di Vasco Rossi: “…Ma cosa vuoi che sia una canzone…” e ” Non siamo mica gli Americani!”.

Tra le chicche che riguardano il progetto c’è quella della storia della copertina del disco. Il terzo album sarà ripubblicato proprio con quella che aveva scelto Vasco allora, ma che per una scelta discografica era stata cambiata all’ultimo minuto. La foto scelta dal cantante lo ritrae con il volto tumefatto e un occhio nero. Il disco del 1980 aveva lo scatto nel retro, mentre nel fronte si era optato per un altro scatto dello stesso servizio in cui il cantante era di spalle.

Inoltre, altra inaspettata sorpresa sarà il cortometraggio inedito di “Anima Fragile”, uno dei brani più intensi ed emozionanti di tutto il repertorio del rocker.