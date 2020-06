Vasco Rossi, chi è Silvia della canzone? 43 anni dopo: foto sorprende

Chi è Silvia di Vasco Rossi? Anniversario importante della canzone: il cantautore di Zocca mostra la foto di lei da giovanissima

Momento nostalgia, per Vasco Rossi, oggi che Jenny e Silvia compiono 43 anni. Il 15 giugno 1977 è stato realizzato il suo primo 45 giri. Due canzoni intramontabili, due perle di rara bellezza della storia della musica italiana, che per il cantautore di Zocca sono le migliori che abbia mai scritto. Ha voluto ricordarle su Instagram, ricevendo una miriade di cuoricini da tutti quei follower che non dimenticheranno mai capolavori del genere, nati in un periodo storico in cui i ragazzi si sentivano oppressi dalla società, in lotta continua contro gli altri e soprattutto contro loro stessi. Come ha raccontato lo stesso Vasco sul suo profilo social. Silvia e Jenny, due canzoni diametralmente opposte, che raffigurano due tipologie di donne presenti nella vinta del cantautore, che sono appartenute a due momenti diversi della sua vita. Oggi, a gran sorpresa, ha rivelato le foto di Silvia da giovane, la ragazza che lo ha ispirato per la stesura della sua celeberrima canzone.

Foto Silvia Vasco Rossi: sorpresa e messaggio

Le foto di Silvia della canzone di Vasco Rossi hanno sorpreso tutti i fan del cantautore. Ne ha pubblicate due: una dove è al mare e un’altra dove è in posa, davanti all’obbiettivo, indossando una bellissimo vestitino à pois. Ha voluto commentare in questo modo gli scatti: “Silvia abitava vicino a casa mia e ne avevo un’immagine solo mia, come per Albachiara”. Vasco ha raccontato di non conoscere in maniera approfondita le ragazze che hanno ispirato le sue canzoni. Conservava per sé le foto di Silvia, che adesso ha finalmente un volto (di quando era giovanissima, la bellezza di 43 anni fa). Il significato di Silvia è stato spiegato sempre su Instagram (social usato anche per gli sfoghi del cantautore): “Una ragazzina di 14 anni. Nel momento in cui esplode la vita e da bambina diventa adolescente. Ed è venuto fuori questo delizioso ritratto”.

Vasco Rossi news, confessione su Jenny: esaurimenti nervosi

Nel 43esimo anno di vita del suo primo 45 giri, Vasco Rossi ha anche voluto spendere qualche parola su Jenny. Lei è la trasposizione dei suoi periodi più complessi, in continua lotta con sé stesso, dove viveva quelli che lui stesso, su Instagram, ha definito “esaurimenti nervosi” e che poi, qualche anno più avanti, sarebbero stati chiamati stati depressivi. Rossi ha spiegato che temeva di uscire completamente fuori di testa e deve dire solo grazie a una sua zia se è riuscito a rimanere ben saldo in questa realtà: lei lo spronava a fare sempre qualcosa, senza oziare troppo. Jenny e Silvia, due giovani donne che rappresentano due momenti diversi della vita di Vasco Rossi, che gli hanno permesso di raccontarsi nel miglior modo possibile e di farsi amare dai suoi fan.