Daniele Scardina e Cristina Buccino già al capolinea: le cause dell’addio

Potevano diventare la coppia dell’estate 2021 e, invece, si è rivelato un nulla di fatto. Cristina Buccino e Daniele Scardina si sono lasciati. A distanza di qualche mese dalla fine della sua storia d’amore con Diletta Leotta, il pugile aveva ritrovato il sorriso accanto all’ex fidanzata di Claudio D’Alessio. A confermare la relazione era stato il bacio immortalato dai paparazzi. Non sono mai usciti allo scoperto, ma avevano seminato indizi social a proposito della loro love story. Tra le Instagram Stories dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi era comparsa la foto di un ring a un angolo del quale vi erano un paio di guantoni.

Scardina è in silenzio, da mesi ormai, sulla sua vita privata. Lo ha mantenuto il più possibile dal momento in cui era finita con Diletta Leotta, della quale aveva parlato pubblicamente più volte. Come ricorderanno gli appassionati al gossip, era stata l’ex volto di DAZN a interrompere il loro rapporto, nonostante i forti sentimenti, per Can Yaman con il quale è volata in Turchia dove ha conosciuto la famiglia dell’attore.

Il settimanale Chi ha svelato i motivi dell’addio tra Cristina Buccino e Daniele Scardina. A determinare la fine di questa frequentazione sarebbe stato il comportamento dell’uomo che non sarebbe stato intenzionato a dare il via a una relazione importante e duratura. Questo non avrebbe fatto piacere alla Buccino che avrebbe scelto di mettere immediatamente la parola fine a tutto.

Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che la storia fra loro è durata meno del tempo di un match. Cristina quando ha capito che lui era in cerca di avventure e non di amore, l’ha messo ‘ko’ dicendogli addio.

La crisi tra King Toretto e Cristina era stata già spifferata negli ultimi giorni da Diva e Donna. La rivista aveva fatto sapere di un allontanamento che trova oggi conferma.

Cristina Buccino è single: Daniele Scardina pensa ancora all’ex Diletta Leotta?

Perchè Scardina è soltanto alla ricerca di avventure e non di una relazione stabile? Cristina Buccino non è riuscita a fargli dimenticare Diletta Leotta? Secondo indiscrezioni pare che il pugile pensi ancora all’attuale compagna di Can Yaman e, per tale motivo, non riesce a dimenticarla proprio con nessuno.