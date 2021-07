Daniele Scardina e Cristina Buccino: è già crisi tra i due

Che fine hanno fatto Daniele Scardina e Cristina Buccino? Dopo le foto del bacio pubblicate dal settimanale Chi la coppia è sparita dal radar dei paparazzi. Voglia di riservatezza e discrezione o già rottura? A spifferare tutto ci ha pensato Diva e Donna: pare che Scardina e la Buccino si siano già allontanati. A pochi mesi dal primo incontro – che sarebbe avvenuto sul ring complice la passione della Buccino per lo sport – King Toretto e Cristina starebbero vivendo una sorta di crisi.

Come riporta la rivista edita da Cairo Editore l’ex fidanzato di Diletta Leotta e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non si vedranno molto quest’estate. Qualcosa di alquanto anomalo dato che nei primi mesi di una nuova liaison si cerca di trascorrere più tempo possibile insieme per conoscersi e amarsi.

Il pugile è prima volato a Miami per allenarsi per i prossimi incontri sportivi e ora è in Sardegna per una vacanza rilassante con gli amici. Cristina Buccino è a Ibiza, come rivelato dalla diretta interessata sul suo seguitissimo account Instagram. Al momento sono ignoti i motivi di questo allontanamento ma pare che abbiano influito i diversi progetti di vita.

Ad oggi, dopo la cocente delusione avuta con Diletta Leotta, Daniele Scardina non avrebbe né tempo né testa per l’amore. Diversa la posizione di Cristina Buccino, che a 36 anni sogna di incontrare il principe azzurro e mettere finalmente su famiglia.

Il silenzio di Scardina e di Cristina Buccino

Al momento i diretti interessati tengono le bocche ben cucite: né Daniele Scardina né Cristina Buccino hanno mai parlato pubblicamente della loro frequentazione. Entrambi sono molto gelosi della propria privacy nonostante in passato siano stati spesso al centro del gossip.

King Toretto per via della sua relazione con Diletta Leotta, durata circa un anno. Ancora oggi restano avvolti nel mistero i motivi della rottura, avvenuta dopo che i due hanno trascorso insieme il primo lockdown per Coronavirus.

Cristina Buccino, invece, ha fatto chiacchierare per la lunga storia d’amore con Claudio D’Alessio, il figlio maggio del cantante Gigi. Per non parlare, poi, dei flirt con Cristiano Ronaldo, Colin Farrell e Andrea Iannone.

All’Isola dei Famosi 2016 la Buccino ha fatto parlare per via della sua amicizia speciale con Alex Belli, all’epoca sposato con la modella slovacca Katarina Raniakova.