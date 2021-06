Daniele Scardina: è amore con una nota modella (foto), Leotta in archivio

Gossip rovente in quei di Milano: Daniele Scardina, noto nel mondo del pugilato come King Toretto, torna ad essere braccato dalla cronaca rosa dopo la chiacchieratissima love story con Diletta Leotta, ora al fianco della star turca Can Yaman (alcuni credono che la relazione sia ‘cartonata’, ossia a favor di telecamere per un riscontro di visibilità). Ma chi ha rapito il cuore di Toretto, il duro dal cuore tenerissimo? Trattasi di un’altra vecchia conoscenza arcinota al gossip del Bel Paese: Cristina Buccino. L’influencer, in passato, è finita sulle prime pagine dei magazine per una serie di flirt veri o presunti con Cristiano Angelucci, Alex Belli, Cristiano Ronaldo, Claudio D’Alessio, Marco Borriello e Andrea Iannone.

Cristina e Scardina, come rivela Chi Magazine con delle foto inequivocabili, si frequentano e sono intimi. Nessun dubbio a riguardo: gli scatti pubblicati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini mostrano i due in atteggiamenti amorosi. Nella fattispecie il settimanale ha pizzicato il pugile e la modella nel locale milanese SmokeOne, in zona Corso Como. Baci appassionati, abbracci e coccole. Insomma, la passione è alle stelle. Daniele ha incontrato l’influencer dopo essere rientrato in Italia dagli Usa, più precisamente da Miami, dove passa buona parte dell’anno ad allenarsi e a lottare sul ring.

Dopo la fine della love story con Diletta Leotta, la Buccino è la prima donna ‘ufficiale’ del pugile. A proposito della conduttrice di Dazn: Scardina, intervistato qualche settimana fa da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha riservato parole di stima e affetto alla siciliana, raccontando di aver vissuto con lei un grande amore, “vero”.

Qualcuno ha sostenuto che Toretto, nel pronunciare la parolina ‘vero’, abbia voluto lanciare una frecciatina a Can Yanam. Al di là delle congetture, Daniele ha voluto ribadire che, nonostante sia naufragata la love story con la Leotta, continuerà a sostenerla e ad augurarle il meglio. Nel frattempo il suo cuore ha ripreso a battere, stregato dalla bellezza prorompente di Cristina: è nata una nuova coppia. E potrebbe essere quella più chiacchierata dell’estate.