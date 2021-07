Temptation Island, brucia il villaggio: 60 persone evacuate, atto criminale

Nella notte di lunedì 26 luglio, una parte del Resort Relais Is Morus, villaggio noto alle cronache televisive per ospitare le trame di Temptation Island, è andato distrutto a causa di un incendio; incendio che nulla ha a che fare con le fiamme che in queste ore stanno devastando l’Oristanese (il resort si trova a Santa Margherita di Pula, comune in provincia di Cagliari, nel sud della Sardegna). Il fuoco scatenatosi nella struttura alberghiera è frutto di una deliberata azione di ignoti che avrebbero inondato l’area della terrazza e gli uffici del titolare dell’albergo con del liquido infiammabile per poi appiccare l’incendio.

L’episodio si è consumato poco dopo le quattro di mattina. Subito sono intervenuti sul luogo i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Nonostante ciò sono risultati devastati, oltre ai suddetti uffici e la zona della terrazza, anche la zona grill del ristorante e quella benessere. All’Is Morus Relais sono giunti anche i carabinieri. Le fiamme hanno raggiunto tali proporzioni che sono state viste anche dalla Statale 195, strada che passa nel sud dell’isola.

Circa sessanta persone presenti nella struttura hanno dovuto abbandonare il resort per mettersi in salvo e per garantire totale sicurezza alle operazioni dei vigili del fuoco. Sulla vicenda inquietante già si sono attivati gli agenti del Nucleo investigativo antincendi. Chi indaga vuole fare luce sul caso e scovare coloro che si sono macchiati del crimine che al momento restano a piede libero.

Già lo scorso anno, più precisamente ad agosto, l’Is Morus Relais aveva dovuto fare i conti con una simile situazione. Anche all’epoca fu appiccato il fuoco da parte di ignoti nel villaggio. Bruciarono la sala congressi e una vettura posteggiata all’esterno dell’albergo. Inoltre una persona impegnata nelle operazioni di spegnimento delle fiamme rimase intossicata dal fumo propagatosi. Dopo il misfatto fu rinvenuta una lettera minatoria indirizzata al titolare del villaggio. Nelle scorse ore un altro incendio doloso. Ora è caccia all’uomo. Chi c’è dietro a simili azioni criminali? E, soprattutto, qual è la causa di siffatti deprecabili accaduti?