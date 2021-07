Alba Parietti dice la sua su frattura Zorzi-Oppini: durissima su Tommaso

Nuova battuta d’arresto nel rapporto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e anche stavolta Alba Parietti ha detto la sua. Quella tra Francesco e Tommaso è subito apparsa come un’amicizia vera, sincera e leale e col tempo è diventata anche profonda e forte, ma non per questo esente da incomprensioni e discussioni. In tre mesi di Grande Fratello Vip hanno discusso più e più volte, Francesco col tempo ha imparato come prendere Tommaso e ricucire lo strappo. Si sono riappacificati ogni volta che hanno discusso, anche grazie a Stefania Orlando spesso, per questo oggi non tutti coloro che si sono affezionati a loro riescono a credere alla fine definitiva di questa amicizia.

Eppure, proprio Zorzi è sembrato categorico negli ultimi giorni nel dichiarare finita l’amicizia con Oppini. Sarà la sua ultima parola o ben presto riusciranno a ritrovarsi? Solo il tempo darà risposte, ma c’è chi confida nel legame nato tra i due ed è sicuro che ben presto ricuciranno anche questo strappo. Alba Parietti ha parlato di amicizia finita, non nascondendo rammarico e delusione nei confronti di Tommaso. Ogni volta che i due litigavano nella Casa, Alba scriveva un post sui social per condividere il suo parere su quanto accadeva a Cinecittà tra il figlio Francesco e l’amico Tommaso. Lo stesso ha fatto anche oggi, e chissà come reagirà proprio Oppini.

Francesco infatti ha sempre specificato di non gradire molto quando sua madre si intromette e sperava non lo facesse durante il GF Vip. Tenere a freno Alba è una missione impossibile e anche suo figlio, ormai, lo ha capito. Che idea si è fatta Alba di questa nuova fase di stallo tra Zorzi e Oppini? Non molto bella verso Tommaso. Inizialmente si è lasciata andare a delle riflessioni sull’amicizia, scrivendo che infierire contro le debolezze e gli errori di una persona che si ama significa tradire anche sé stessi. Ha proseguito scrivendo che le parole feriscono, anche in base al contesto in cui vengono usate. “Possono essere di cattivo gusto ma non per forza dette con l’intento di ferire”, ha aggiunto. Poi è stata ben più specifica:

“Usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare sé stessi è un’offesa irrimediabile verso sé stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta, cioè il sostegno reciproco”

Nel messaggio ha taggato solo Francesco Oppini, ma è chiaro che sia anche un attacco a Tommaso Zorzi e non solo un voler rincuorare il figlio. Non è finita qui, perché postando il messaggio sulla sua bacheca ha aggiunto queste parole nella didascalia: