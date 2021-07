Zorzi e Oppini, l’amicizia scricchiola sul serio: gesto inaspettato di Tommy

Pare proprio che qualcosa si sia rotto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: i due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip 5, stringendo una forte amicizia. Addirittura l’influencer milanese dichiarò di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Finito il reality, i due si sono rivisti, hanno trascorso diverso tempo assieme, si sono frequentati in amicizia (Francesco è felicemente fidanzato da anni con Cristina Tomasini). Tutto sembrava procedere per il meglio ma…

Ma c’è un ma. Anzi, un grosso ma, perché se da un lato Oppini, pochi giorni fa, sul suo profilo Instagram, ha dichiarato che con Zorzi non ha alcun problema e che non c’è stata alcuna lite (la voce si è diffusa dopo che i fan hanno notato che i due ex gieffini da settimane non si incontrano né si scambiano alcun cenno), dall’altro Tommaso ha levato il ‘segui’ sui social a Francesco. Ma come? Davvero? Tutto vero: al momento, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha smesso di interessarsi alle vicende, per lo meno quelle social, dell’amico (oppure ex amico?).

Sulla questione bocche cucite sia da parte del giovane milanese sia da parte di Oppini. Resta da capire e da comprendere un simile gesto. Altra spia che fa credere che il legame in qualche modo abbia subito una battuta d’arresto e sia stato incrinato da qualche dinamica al momento ignota al pubblico, è il fatto che Zorzi, da quando sono trapelate le ultime indiscrezioni circa un presunto deterioramento dei rapporti con il figlio della Parietti, non ha smentito in alcun modo lo spiffero.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini felicemente fidanzati

Se l’amicizia sembra scricchiolare, tutto procede a gonfie vele in amore: Zorzi è tornato a sorridere al fianco di Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici di Maria De Filippi 2021. I due sono usciti allo scoperto nelle scorse settimane e hanno detto ufficialmente di essere fidanzati. Francesco invece è sempre innamoratissimo di Cristina Tommasini, con la quale coltiva da anni un grande amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.