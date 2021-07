Zorzi e Stanzani, dove e quando si sono conosciuti: c’entra Maria De Filippi

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono la coppia del momento. Entrambi protagonisti dell’ultima stagione televisiva di Canale 5, entrambi protagonisti amatissimi di due programmi altrettanto amati. Tommaso Zorzi è stato il mattatore del Grande Fratello Vip 5, vincendolo dopo più di cinque mesi di reality. Tommaso Stanzani ha rapito i cuori del pubblico di Amici di Maria De Filippi con la sua danza, la sua gentilezza e la sua bontà. Ma anche con la sua simpatia: le imitazioni di Tommaso non verranno dimenticate molto facilmente! Poi il colpo di scena, come nelle migliori pellicole romantiche i due Tommaso si sono trovati e oggi stanno insieme, senza sfuggire al gossip e ai social.

Il settimanale Chi ha dedicato un servizio sull’ultimo numero in edicola alla coppia. Oltre alle foto dei baci in barca nel mare della Puglia, già circolate ieri, oggi si legge nell’articolo un dettaglio molto succoso. Come, dove e quando si sono conosciuti Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani? Molti potrebbero pensare che ci siano stati dei contatti quando entrambi sono usciti da GF Vip e Amici, ma non è proprio così. Nei primi sabato sera liberi, Zorzi ha visto il Serale di Amici e aveva subito notato Tommaso Stanzani, scrivendo un ironico “Maria, ti devo parlare” su Twitter.

Ebbene, quel colloquio c’è stato: Zorzi e Maria De Filippi si sono incontrati dopo il GF Vip. Si sono conosciuti nella Casa, quando Maria ha fatto un’enorme sorpresa a Tommaso apparendo in video e parlando con lui. Una forte emozione che è proseguita poi con un incontro di persona. E indovinate un po’ dove? Sì, proprio nei pressi della scuola di Amici (dove però Stanzani potrebbe non tornare):

“L’influencer ha incontrato Maria De Filippi per una chiacchiera e un caffè post GF Vip: la conduttrice ha portato il vincitore del reality a vedere la nuova scenografia di Amici, che in quel momento era in fase di preparazione. In quel momento Stanzani stava facendo le prove con gli altri ragazzi del talent show ed è stata lì che è nata, scattata, esplosa l’attrazione”

Il primo sguardo tra Tommaso e Tommaso c’è stato proprio ad Amici, insomma. Dopo questo primo incontro c’è stato un contatto su Instagram, fino al primo appuntamento. Quello che è successo dopo è ormai cosa nota, hanno iniziato a frequentarsi e adesso fanno coppia fissa alla luce del sole. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani oggi sono inseparabili: l’influencer ha seguito il ballerino in Puglia per tutta la durata di Battiti Live e adesso sono insieme a Milano.