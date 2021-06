Tommaso Stanzani torna ad Amici? “Nessuna proposta”, poi parla di Zorzi

Tommaso Stanzani ha rilasciato una nuova intervista a distanza da mesi dalla sua eliminazione ad Amici 2021, ma soprattutto in un periodo molto ricco per lui. Il ballerino è impegnato al momento con Battiti Live, l’evento musicale pugliese che andrà in onda anche su Italia 1 e condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Ma un periodo ricco anche dal punto di vista sentimentale, perché è ormai chiaro che c’è del tenero tra Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi. I due Tommy che hanno conquistato il pubblico di questa stagione televisiva, uno al GF Vip e uno ad Amici, si sono trovati ed è scoccata la scintilla.

Ancor prima di Battiti, Tommaso ha lavorato con Luca Tommassini nel videoclip del brano Never Yours Again di Eva Emaus. Insomma, un bel periodo per lui. A SuperGuida Tv ha dichiarato che per lui è stato un onore lavorare con Tommassini, ma non ha negato che gli piacerebbe tornare ad Amici come ballerino professionista. Nonostante ciò, pare che non sia arrivata alcuna proposta dalla redazione:

“Il pensiero mi mette un po’ di ansia però non sono una persona che si spaventa. Sarebbe davvero bello e mi piacerebbe tanto. Non è arrivata nessuna proposta però”

Chi invece tornerà è Giulia Stabile e Tommaso è molto contento per lei, che trova davvero brava. A proposito di Battiti Live, invece, il ballerino ha dichiarato di trovarsi molto bene e che sono un gruppo affiatato. Si aiutano a vicenda e c’è una bella energia. Insieme a lui dietro le quinte c’è anche Tommaso Zorzi, che lo ha raggiunto in Puglia e tra un concerto e l’altro trascorrono delle bellissime giornate al mare. La Puglia insomma è testimone di questo giovane amore che sta sbocciando, così come lo è la Gregoraci che trascorre il tempo libero con loro.

Tommaso non è spaventato dalla popolarità, anzi sente di essere lo stesso ragazzo di prima. Non gli interessa insomma se passeggia per strada in ciabatte e viene fermato dalla gente, continua a indossare la sua bandana e chi lo ha seguito ad Amici ormai ha capito come è fatto. Anche il gossip pare non lo infastidisca più di tanto. A proposito dell’attenzione su lui e Tommaso Zorzi, infatti, ha detto:

“Vivo la vita pensando a ciò che mi può far stare bene e ingenuamente non penso mai ai risvolti. Non mi soffermo troppo a pensare. Pur amando la riservatezza non mi dà fastidio che si siano accesi i riflettori del gossip. Sto vivendo un bel momento e le critiche e il resto mi scivolano addosso”

Stanzani compare nelle stories di Instagram di Zorzi, è presente in foto e video. Anche Mariasole Pollio ha trascorso una serata con loro, ha scattato una foto e ha scritto “Cuori”. Insomma, è ormai una pura formalità l’annuncio ufficiale di essere una coppia, anche per le scenate di gelosia. In uno degli ultimi video postati da Zorzi, però, Tommaso riceve un insulto omofobo mentre balla. Un insulto a cui hanno scelto di non reagire e oggi Stanzani ha confermato la sua posizione in merito: