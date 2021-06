Amici 21, Giulia Stabile torna come professionista: “È sotto contratto”

Giulia Stabile sarà una ballerina professionista ad Amici 21. La notizia era nell’aria, ma oggi è arrivata una conferma. Non l’ufficialità, perché quella arriverà solo nei prossimi mesi. Magari sarà la stessa Giulia a comunicarlo, oppure i canali ufficiali di Amici di Maria De Filippi. Era ormai chiaro però che la ballerina dopo la vittoria della 20esima edizione facesse ormai parte della famiglia. Il mondo di Maria De Filippi è grande, c’è posto per tutti coloro a cui non vorrebbero rinunciare e Giulia è di sicuro una di queste. La ballerina ha conquistato il pubblico anche come persona, è una ragazza acqua e sapone con la testa sulle spalle, simpatica e divertente. Insomma, come lasciarsi sfuggire un personaggio super positivo e un simile volto televisivo?

Ovviamente la carriera di Giulia è da costruire nel mondo della danza al momento, ma nulla vieta che abbia un percorso come quello di Stefano De Martino, che è diventato conduttore. Pure Marcello Sacchetta, sebbene non abbia iniziato come alunno ad Amici, ha avuto un percorso prima come ballerino e poi come coreografo e maestro in sala prove. Stesso percorso anche per Elena D’Amario. Insomma, quando una persona funziona anche come personaggio tv la strada, sebbene in salita, è già scritta. Dovrà fare molta gavetta se vorrà proseguire la carriera televisiva, ma per il momento nei suoi progetti, possiamo starne certi, c’è la danza.

Giulia è giovane, ha 19 anni appena e tutta una vita davanti per ballare; è appena agli inizi, non potrebbe mai rinunciare alla danza. Tuttavia potrà affiancare vari progetti, perché sembrerebbe ormai certo che fa parte della scuderia De Filippi. Vanity Fair ha dedicato la copertina a Giulia e Sangiovanni e nell’intervista hanno parlato d’amore, ma in un trafiletto si legge:

“Giulia è sotto contratto con Fascino di Maria De Filippi e sarà nel corpo di ballo dei professionisti nella prossima stagione di Amici”

Una conferma che tanti stavano aspettando: Giulia Stabile ballerina professionista ad Amici 21 sembra ormai realtà. Ma in attesa che venga comunicato in modo ufficiale, non va dimenticato che c’è anche un altro progetto in ballo per lei su Witty Tv. Era già chiaro insomma la sua permanenza negli studi Elios, ma i suoi fan speravano di vederla anche nel corpo di ballo dei professionisti.