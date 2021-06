Zorzi, i messaggi privati di gelosia a Stanzani: c’entra Can Yaman, la chat

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, questione di gelosia. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore, sul suo profilo Instagram, tra il serio e il faceto, ha pubblicato delle Stories in cui ha mostrato un messaggio spedito all’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. L’sms è stato un monito assai esplicito che ha coinvolto indirettamente il divo turco Can Yaman, attuale fidanzato di Diletta Leotta. Ma perché l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2021 ha menzionato la star di DayDreamer – Le ali del sogno? Sembra che Stanzani sia un suo fan e che non disdegni like su Instagram nei confronti dell’attore. La faccenda sarebbe andata un poco di traverso all’influencer milanese…

“Il prossimo like che metti a Can Yaman ti taglio….”. Così Zorzi ha scritto a Stanzani. Messaggio più che chiaro. Chissà cosa ne pensa Can Yaman di tutto questo. Ma si torni ai due ‘Tommy’. Da settimane sono inseparabili; tutto è nato con un approccio su Instagram. Una chat ne ha tirata un’altra e l’ex allievo di Maria De Filippi e l’ex gieffino hanno finito per incontrarsi. E da dopo il primo appuntamento sono stati pressoché l’ombra l’uno dell’altro. Le paparazzate ormai non si contano più: Milano, Bologna, Forte dei Marmi. D’altra parte tutto tempo perso quello dei fotografi visto che i ‘Tommy’ non si nascondono, vivendo il loro legame alla luce del sole. E dei social.

Pare che finalmente Zorzi, dopo tanto peregrinare in amore, abbia trovato un punto fermo. Era da molto tempo che non lo si vedeva così ‘preso’. Lui stesso aveva confidato a più riprese all’interno della Casa più spiata d’Italia di faticare molto nell’ultimo periodo con le relazioni sentimentali. Poi è arrivato Stanzani con il quale il feeling sta crescendo giorno dopo giorno, tra risate, passeggiate milanesi e gite fuori porta.

I due non hanno mai dichiarato pubblicamente di stare insieme, ma, come poc’anzi detto, si mostrano senza remore. Inoltre non hanno mai smentito che ci sia in corso una interessante e stimolante frequentazione tra loro. Tutto procede a gonfie vele, eccezion fatta per i like di Stanzani a Can Yaman… Ma se c’è la gelosia, c’è anche amore!