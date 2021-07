UeD Sonia Pattarino ha partorito: nome e sesso del bebè e chi è il papà

Sonia Pattarino, ex corteggiatrice di Uomini e Donne (fu scelta dal tronista Ivan Gonzalez: la love story durò una manciata di mesi per poi naufragare), è diventata mamma per la prima volta: nelle scorse ore ha dato alla luce Ginevra, frutto d’amore avuto con Giovanni La Camera, imprenditore e calciatore. Ed è stato proprio La Camera ad annunciare la nascita della piccina. Attraverso un post su Instagram ha informato che il parto è avvenuto in data 30 luglio 2021, alle ore 10.03.

Giovanni ha espresso tutta la sua felicità per il lieto evento. “Siamo increduli e di una felicità unica”, ha scritto in una Stories a cui ne ha fatta seguire una seconda, altrettanto tripudiante di gioia. “Mi hai fatto il regalo più bello. Grazie di essere al mio fianco, donna unica e madre meravigliosa. Ti amo”, le parole riservate all’ex volto di UeD.

Chi è il compagno di Sonia Pattarino

Giovanni La Camera è un giocatore e imprenditore (è proprietario di un ristorante), ed ha origini siciliane, ma dimora in pianta stabile a Milano. Infatti è nel capoluogo lombardo che cura la sua attività. All’ombra della Madonnina si è trasferita anche Sonia che per stare vicina al suo compagno ha lasciato la sua amatissima Sardegna (l’ex corteggiatrice è originaria di Sassari).

La love story tra Sonia e Giovanni è nata probabilmente sul finire dello scorso anno. La coppia è uscita allo scoperto soltanto il 13 febbraio scorso quando ha annunciato di aspettare un figlio. Proprio in quell’occasione la Pattarino ha di fatto ufficializzato la relazione con l’imprenditore, confermando le indiscrezioni che si erano rincorse nelle settimane precedenti circa una sua possibile nuova avventura sentimentale.

UeD Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, una storia mai nata

Ivan Gonzalez, alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, decise di uscire dal programma con Sonia. Tuttavia la love story non è mai del tutto nata, come ha spiegato in diversi frangenti la Pattarino la quale ha lasciato intendere che lo spagnolo fosse più interessato alla visibilità piuttosto che ad imbastire seriamente un legame sentimentale. Inevitabile è così giunto l’addio. In seguito l’ex corteggiatrice ha conosciuto Giovanni con il quale ora ha messo su famiglia: benvenuta Ginevra!