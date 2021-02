Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Sonia Pattarino è incinta

Primo figlio in arrivo per l’ex fidanzata dell’ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez

Cicogna in volo a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice Sonia Pattarino ha annunciato su Instagram la sua gravidanza. La web influencer ha svelato di essere in dolce attesa. La 34enne ha postato uno scatto che la ritrae in braccio al nuovo fidanzato, Giovanni La Camera, mentre regge un’ecografia del bebè in arrivo. Un post che potete trovare più in basso e che subito ha fatto incetta di like e commenti.

Sonia Pattarino ha accompagnato la foto con una didascalia importante ed emozionante. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è finalmente felice di mettere su famiglia. Sonia ha inoltre puntualizzato di aspettare una bambina e di essere alla 16esima settimana di gestazione, ovvero al quarto mese di gravidanza. Una gioia immensa per la Pattarino che per il momento ha preferito non svelare il nome della bambina in arrivo.

Dopo la cocente delusione avuta da Ivan Gonzalez – con il quale la relazione non è mai decollata del tutto – Sonia Pattarino ha ritrovato l’amore accanto a Giovanni La Camera. Una storia d’amore iniziata da poco ma già molto importante, tanto che i due hanno deciso di mettere su famiglia.

Fino ad oggi Sonia Pattarino non è mai uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato. Dunque in un solo post Instagram ha annunciato la gravidanza ma confermato pure la sua nuova relazione amorosa, della quale si parlava già da qualche settimana.

Giovanni La Camera è un calciatore e imprenditore siciliano che vive a Milano. Per amore anche Sonia Pattarino si è trasferita in Lombardia, lasciando l’amata Sardegna. In un recente post social, Giovanni ha ringraziato l’ex protagonista di Uomini e Donne per il modo in cui ha cambiato la sua vita.

La Camera, proprietario di un noto ristorante milanese, ha pubblicamente detto grazie a Sonia Pattarino per il regalo più prezioso ricevuto, ovvero una bambina. Il parto dell’ex corteggiatrice è previsto per l’estate. E Ivan Gonzalez? Dopo l’esperienza a Uomini e Donne e Grande Fratello Vip l’ex tronista è tornato a vivere in Spagna.