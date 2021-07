Ascolti tv ieri 27 luglio: Temptation fa boom e chiude. Exploit sul finale

L’ottava edizione del docu-reality raccontato da Filippo Bisciglia e prodotto dalla De Filippi chiude in bellezza ma non è l’edizione più vista di sempre

Con 3,7 milioni di spettatori pari al 27,4% di share anche l’ultima puntata di Temptation Island ha incassato la vittoria degli ascolti tv di ieri martedì 27 luglio 2021. Exploit in seconda serata con il 30% di share. Tra falò di confronto, lacrime, sfuriate e ceffoni, anche questa ottava edizione del docu-reality narrato da Filippo Bisciglia ha chiuso i battenti, attestandosi come programma più seguito. Lo scorso anno il programma prodotto da Maria De Filippi aveva chiuso totalizzando il 28% di share con 4.029.000 spettatori e detiene, ancora oggi, il primato dell’ultimo appuntamento più visto delle otto stagioni; due anni fa con 3.764.000 spettatori pari al 24,14% di share. Questi numeri confermano il successo per Temptation che è diventato una certezza per Mediaset e per la rete ammiraglia del Biscione.

Quest’anno gli ascolti di Temptation Island hanno ottenuto una media di 3.500.000 spettatori e il 23,3% di share. Nel dettaglio, la prima puntata è stata seguita da 3.194.000 spettatori (20,96%), nella seconda c’è stato un aumento con 3.526.000 (23,02%) e un leggero calo nella terza puntata (che risulta la meno vista) con 3.052.000 spettatori (21,46%). Il quarto appuntamento, andato in onda lo scorso 19 luglio, aveva conquistato 3.353.000 spettatori (23%), mentre nella penultima puntata 3.285.000 (23,70%).

Temptation Island contro Raffaella Carrà: le repliche di Carramba tengono testa

Il programma si è scontrato con la replica di Carramba su Rai1. Continua, infatti, l’omaggio all’indimenticabile Raffaella Carrà. Sono stati 1.513.000 spettatori, per al 9,2% di share, a seguire Carramba che Fortuna. La puntata trasmessa è stata la prima del 2008 ed è stata modificata omettendone le parti dedicate alla Lotteria Italia. Secondo indiscrezioni, la Carrà sarebbe dovuta tornare in onda con una o più puntate speciali alla fine dello scorso anno per festeggiare i 25 anni del debutto, progetto poi saltato anche per via del Covid.

Le repliche in onda stanno registrando una media di due milioni di telespettatori, con uno share che si aggira attorno al 10-12%. Potrebbero sembrare bassi, ma invece sono dati importanti per una trasmissione in replica e che rientra negli annali della storia della tv italiana.

Di seguito gli ascolti tv di ieri martedì 27 luglio degli altri canali: Rai2 Il Circolo degli Anelli 1.163.000 spettatori, 7% di share. Italia 1 R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà 907.000 spettatori, 5%. Rai3 la Cavalleria Rusticana 981.000 spettatori, 5.3%. Rete4 Ricky & Barabba 701.000 spettatori, 3.9%. La7 In Onda 691.000 spettatori, 3.9%. Tv8 Balla coi Lupi 254.000 spettatori, 1.8%. Sul Nove Il Monaco 355.000 spettatori, 2.1%.