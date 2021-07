Carramba Che Sorpresa torna in onda: dove, quando e a che ora

A una settimana di distanza l’Italia è ancora scossa dalla morte di Raffaella Carrà. Tanti gli omaggi resi in televisione per ricordarla attraverso la sua carriera. Questo ha provocato un cambio di programmazione in suo onore che ha molto inciso sulle prime serate e sugli ascolti. Rai1 ha deciso di ritrasmettere per tutta l’estate 2021 Carramba Che Sorpresa con i momenti più rappresentativi del celebre varietà. L’appuntamento, dunque, è ogni martedì alle ore 21.15 su Rai1. L’affetto e l’ammirazione degli spettatori per la showgirl scomparsa l’hanno accompagnata anche nell’ultimo viaggio. Gli ascolti tv hanno fatto registrato per i funerali di venerdì 9 luglio scorso il 28,3% di share e 2.974.000 spettatori sul primo canale della Tv di Stato, mentre su Rete4 423.000 spettatori e il 4,1% di share.

Un cordoglio unanime che è andato ad aggiungersi alla vicinanza dimostrata nei giorni scorsi con la replica di Carramba Che Sorpresa, 13.79% di share e 2.581.000 spettatori, a distanza di ben 26 anni dopo la messa in onda. Altrettanto apprezzata anche Techetechetè sulla media del 20% di share e più di 4 milioni di telespettatori. Anche su Rai3 A Raccontare Comincia Tu, l’ultimo programma di Raffaella Carrà, è riuscito a vincere in replica totalizzando il 13,65% di share e 2.571.000 spettatori.

Carramba è stato un programma andato in onda per la prima volta nel 1995 fino al 2002 e poi nel 2008 per un totale di otto edizioni più alcuni spin-off. In questi anni è stato sottotitolato Che Sorpresa o Che Fortuna, in seguito all’abbinamento con la Lotteria Italia. Il varietà era un appuntamento fisso per molti italiani. Davanti allo schermo, infatti, la Carrà totalizzava circa 10milioni in media di telespettatori ottenendo di tanto in tanto uno share oltre il 50%.

Raffaella Carrà foto con Bonucci: il ricordo della fede calcistica della conduttrice

All’indomani del trionfo dell’Italia agli Europei 2021, è tornata virale sui social la foto di Raffaella Carrà con Leonardo Bonucci. Il calciatore era stato suo ospite nel programma A Raccontare Comincia Tu. Un incontro divertente dove la conduttrice e il campione si erano scambiati anche alcuni suggerimenti calcistici.

Il difensore bianconero nel giorno della tragica scomparsa l’ha ricordata con un pensiero. Anche la Juve ha reso omaggio con un post commosso e conciso. La Carrà ha sempre avuto un forte legame con il calcio. Nel 2019 aveva condiviso sui suoi profili alcuni scatti con Chiellini, Bernadeschi e Bonucci.