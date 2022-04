Lutto Liorni, Toffanin nuova casa, Oppini single: le 10 news della settimana

Tragedia in Giordania dove Lucia Minghini, a soli 31 anni, è deceduta mentre si trovava in vacanza. Fatale un drammatico incidente d’auto. La donna si era fatta conoscere in tv per aver partecipato a Reazione a Catena con il trio “Le Pignolette”. Marco Liorni, appena saputo dell’accaduto, ha riferito che lui e tutto il programma sono rimasti “sconvolti” dalla notizia.

Perché Paola Barale è finita nel dimenticatoio della tv per anni? La showgirl di Fossano, intervistata a Belve da Francesca Fagnani, ha riferito che una persona “molto potente” sarebbe all’origine del suo stop forzato. Di chi si tratta?

L’Academy, l’ente statunitense che organizza i premi Oscar, ha deciso di agire contro Will Smith dopo lo schiaffone in diretta rifilato a Chris Rock. I membri, tra cui Steven Spielberg e Whoopi Goldberg, si sono confrontati a lungo in una riunione su Zoom e alla fine hanno deciso di mettere al bando l’attore per dieci anni. Dunque per una decade Will non potrà partecipare all’evento, ma almeno l’Oscar conquistato quest’anno rimarrà saldamente nelle sue mani. Niente revoca.

Ultima Fermata, creatura di Maria De Filippi affidata a Simona Ventura, continua a faticare sul fronte ascolti. Anzi, si tratta proprio di flop per il momento. Il programma manca di intensità e il pubblico fugge.

Antonio Zequila, in una lunga intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha sostenuto che Jeremias Rodriguez abbia inveito più volte contro gli autori de L’Isola dei Famosi, oltre ad aver zittito suo padre e averlo fatto piangere. L’attore ha aggiunto che ad un certo punto l’argentino voleva chiamare Belen e il suo avvocato. Il clima è un poco teso tra i naufraghi.

Sempre restando in tema “naufraghi”, inevitabile squalifica per Silvano dei Cugini di Campagna che è stato costretto a dire addio all’Isola dei Famosi. Il batterista e co-fondatore del celebre gruppo musicale è stato espulso dalla produzione dopo aver bestemmiato.

Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin, ha concluso un’operazione milionaria. L’ad di Mediaset, secondogenito di Silvio Berlusconi, ha comprato una sontuosa villa nei pressi di Portofino, in Liguria. Totale dell’affare? Oltre 20 milioni di euro.

Belen e Stefano De Martino sono tornati a fare coppia. Qualcuno sostiene che l’ex allievo di Amici abbia intenzione di chiedere di nuovo in sposa l’argentina per festeggiare la “ripartenza” sentimentale…

Francesco Oppini e Cristina Tomasini si sono lasciati? Da tempo i due non si vedono assieme. Lei non si è nemmeno vista al 40esimo compleanno di lui. I fan ribollono e continuano a domandare notizie via social ai diretti interessati. Risposta? Silenzio di tomba. Forse la love story è davvero evaporata.

La storia d’amore tra Blanco e Giulia Lisioli è ufficialmente finita. Il cantante ha iniziato una relazione con un’altra ragazza, Martina Valdes. Auguri!

GF Vip, i fan dei “Jerù” si mettano il cuore il pace. Barù, intervenuto a Verissimo, ha ribadito che non c’è stata e non ci sarà alcuna storia d’amore con Jessica Selassié. “Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica. La volevo? Ma io voglio tante cose, però insomma… Basta, facciamola finita. Non ce la faccio più”, ha chiosato.