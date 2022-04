Silvia Toffanin andrà a vivere in una maxi villa da 20 milioni di euro: foto

Pier Silvio Berlusconi, compagno di Silvia Toffanin, ha portato a termine un’operazione milionaria. L’ad di Mediaset, secondogenito di Silvio Berlusconi, ha comprato una sontuosa villa nei pressi di Portofino, in Liguria, dove con molta probabilità si trasferirà insieme alla sua famiglia. Ecco i dettagli sulla lussuosa residenza come il suo prezzo, il vecchio proprietario e le sue caratteristiche corredati da foto.

Pier Silvio Berlusconi ha acquistato Villa San Sebastiano. Si tratta di una proprietà che si trova a Portofino, in provincia di Genova, su cui il compagno di Silvia Toffanin aveva messo gli occhi da molto tempo. La tenuta, come riporta il Corriere, si estende per 1000 metri quadri ed è circondata da un terreno costituito da vigneti e uliveti grande 1,3 ettari.

Berlusconi e Toffanin, operazione milionaria

Il figlio del Cavaliere ha comprato la villa acquisendo la società di Luca Bassani Antivari, che possiede vari immobili e che, a quanto si legge dal quotidiano, è molto indebitata. La trattativa, che a quanto pare avrebbe fatto sborsare all’ad di Mediaset addirittura più di 20 milioni di euro per le azioni della società, si è svolta con la consulenza delle banche Intesa San Paolo e Deutsche Bank. L’accordo è andato a buon fine grazie anche al lavoro dell’avvocato di fiducia di Mediaset, Luca Fossati, socio dello studio legale Chiomonti. Quest’ultimo è l’artefice della fine della battaglia legale tra il Biscione e Vivendi. Come puntualizza il Corriere la buona riuscita dell’operazione ha permesso alla proprietà di restare in mano italiana al contrario di molte altre tenute della zona.

La cifra da capogiro, a cui bisogna aggiungere i debiti della società, sarebbe quindi comprensiva degli altri immobili da questa posseduti. Si tratta quindi di un’operazione finanziaria che ha portato Berlusconi a investire a tutti gli effetti sul territorio ligure.

Bassani Antivari, ereditiero della famiglia che ha fondato il marchio B- Ticino, è noto per essere il fondatore, negli anni Novanta, del marchio di lussuose barche a vela Wally Yacht, acquistate da magnati come Marco Tronchetti Provera o il manager l’Oréal Lindsay Owen Jones. L’imprenditore da qualche tempo si trova in difficoltà economiche, dovute a cattive gestioni del patrimonio e a disaccordi in famiglia. Basta pensare che nel 2021 ha venduto la licenza esclusiva Wally al gruppo Ferretti, mantenendo solo il ruolo di consulente per il design.

Bassani ha così messo in vendita la Villa San Sebastiano, divenuta oggetto dei desideri di molti milionari italiani ma soprattutto stranieri, da oggi in mano a Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin, le foto e i dettagli della nuova villa di famiglia

Villa San Sebastiano, che prende il nome da una vicina cappella, ha un fascino davvero invidiabile. La tenuta, come spiega Repubblica, si trova su un terrazzamento in cima al monte di Portofino ed è costituita, secondo il sito ar92landcoproperty.com, da 9 camere, 7 bagni e una piscina. Il gioiello di real estate, uno dei più belli dell’area, è immerso nel verde. Da ogni sua finestra è possibile godere di una vista mozzafiato del golfo di Tigullio. Si tratta di una tenuta cinquecentesca, i cui interni sono stati poi rinnovati poi negli anni Settanta dal noto architetto Gae Aulenti.

Secondo il Corriere il figlio di Silvio Berlusconi non avrebbe agito per mere ragioni economiche. A quanto pare il 52enne, da poco diventato nonno, vorrebbe per quanto possibile aiutare a salvaguardare il luogo. La sua intenzione è portare avanti progetti volti a valorizzare il territorio ligure, intriso di storia, cultura e bellezze naturali.

Da anni l’ad di Mediaset affitta lo storico Castello di Paraggi dalla famiglia Campanini Bonomi. Con molta probabilità, una volta terminato l’affitto del Castello di Portofino, Berlusconi andrà a vivere proprio nella villa appena acquistata.