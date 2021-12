Pier Silvio Berlusconi è diventato nonno: la reazione di Silvia Toffanin

Pier Silvio Berlusconi, compagno storico della conduttrice Silvia Toffanin, è diventato nonno per la prima volta. Il lieto evento è stato per mesi nascosto dalla famiglia Berlusconi, che ha cercato di proteggere dai media la nuova arrivata il più possibile. Ecco come si chiama la nipote di Pier Silvio, di chi è figlia e come ha reagito alla notizia la conduttrice di “Verissimo”.

Pier Silvio Berlusconi, nonno a 52 anni

Pochi sanno che Pier Silvio Berlusconi, prima di incontrare Silvia Toffanin, è stato legato alla modella Emanuela Mussida. Da lei, nel 1990, è nata una figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi. Quest’ultima ha recentemente dato alla luce la piccola Olivia. La nipote di Pier Silvio è nata lo scorso aprile 2021. Il settimanale “Chi” ha dato oggi, dopo 8 mesi dalla nascita, la notizia, fotografando la neomamma a spasso con la piccola seduta sul passeggino in un parco giochi. È evidente che Lucrezia, come il padre e il resto della famiglia, cerca di nascondere la sua vita privata il più possibile. Sia lei che Pier Silvio, infatti, non hanno nemmeno profili social.

La Toffanin, come riportato da “Chi”, non prova altro che gioia ed emozione per l’arrivo della bambina, che ha reso il compagno nonno a soli 52 anni. Lei e Pier Silvio sono legati dal 2002 e hanno avuto due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, di soli 6 anni.

Del padre della piccola Olivia, marito di Lucrezia, non si sa molto. A quanto pare è statunitense e il suo nome di battesimo è Josh. Molto probabilmente i due si sono conosciuti negli Stati Uniti, dove la primogenita di Pier Silvio ha studiato e lavorato. La coppia, come insinuato da “Chi”, si sarebbe stabilita, almeno per il momento, in Italia.

La famiglia Berlusconi si appresta quindi a trascorrere un Natale speciale, allietato dai numerosi nuovi membri che si sono aggiunti di recente. Lo scorso luglio è nato il tredicesimo nipote dell’ex premier, frutto dell’amore tra Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Si tratta di un maschietto, chiamato Emanuele Silvio. Poi, lo scorso novembre, è nato il quattordicesimo, figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri, chiamato Ettore Quinto.