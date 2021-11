Barbara Berlusconi ha partorito il quinto figlio: il nome particolare

Barbara Berlusconi è diventata mamma per la quinta volta. La dirigente figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha dato alla luce il terzo figlio avuto dal compagno Lorenzo Guerrieri. Ecco tutti i dettagli sul quattordicesimo nipote del “Cavaliere” nato a pochi mesi di distanza dal tredicesimo, figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli.

Casa Berlusconi ha dato il benvenuto ad un nuovo membro. Nella notte tra il 19 e il 20 novembre 2021 è venuto al mondo il terzo figlio di Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri. Si tratta di un maschietto così come lo è Emanuele Silvio, il suo cuginetto, figlio di Luigi Berlusconi, nato lo scorso luglio 2021. Il nome che la coppia ha scelto per il loro terzogenito è tutto un programma: il bimbo si chiama Ettore Quinto.

Barbara ha annunciato di essere incinta lo scorso maggio 2021 tramite un post su Instagram. Qui ha scritto scherzosamente di desiderare una femminuccia dopo aver avuto già quattro maschietti, dicendo che, se fosse nato un altro maschio, sarebbe stata costretta a chiamarlo “Quinto”. Così è stato: questo è infatti il secondo nome del nuovo arrivato.

La neomamma, ex ad del Milan e oggi amministratore delegato della holding 14 che controlla il 21,42% di Fininvest, ha partorito in una clinica svizzera. Il padre, Lorenzo Guerrieri, è un imprenditore del settore immobiliare. I due sono una coppia dal 2013, anno in cui la 37enne ha definitivamente chiuso la sua chiacchierata storia d’amore con l’allora calciatore del Milan Alexandre Pato. In quell’occasione Guerrieri è stato definito dai giornali come “l’uomo che ha messo in panchina Pato”. Il 32enne originario di Monza otto anni fa studiava economia all’Università Bicocca e nel frattempo lavorava come barman in un’enoteca per pagarsi gli studi. Qui avrebbe conosciuto la figlia dell’ex Premier.

La Berlusconi ha avuto i suoi primi due figli dalla relazione con Giorgio Valaguzza, analista finanziario. I due bambini si chiamano Alessandro e Edoardo e oggi hanno rispettivamente 14 e 12 anni. Dal legame con Guerrieri sono nati Leone, nel 2016, e Francesco Amos, nel 2018. Resta da vedere se la Berlusconi adesso penserà a sposarsi e magari, tra un po’ di tempo, ad allargare ulteriormente la famiglia per avere la tanto attesa femminuccia.