Barbara Berlusconi incinta: quinto figlio in arrivo, ecco quando partorirà

Cicogna in volo per Barbara Berlusconi che è di nuovo in dolce attesa. La nascita del suo quinto figlio, come riferisce l’Ansa, è prevista per metà novembre. Per il momento nessuna indiscrezione circa il colore del fiocco che verrà appeso sul portone di casa, non essendo ancora stato svelato il sesso del bebè. Anche sulla scelta del nome massimo riserbo.

Barbara è entrata nel quarto mese di gravidanza. Si ricorda che la figlia di Veronica Lario e del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha già partorito Alessandro (nel 2007), Edoardo (nel 2009), Leone (nel 2016) e Francesco (nel 2018). I primi due figli sono nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza. Dopodiché la 36enne ha vissuto una love story, durata dal 2011 al 2013, molto chiacchierata con l’allora calciatore in forza al Milan Alexander Pato (brasiliano di Pato Branco, classe 1989). Quindi si è legata a Lorenzo Guerrieri, imprenditore nel settore immobiliare, da cui ha avuto il terzo e il quarto figlio. Ora la coppia aspetta il quinto frutto d’amore.

In questi anni l’ex ad del Milan (ruolo che condivise con Adriano Galliani) è rimasta attiva su più fronti, nonostante le quattro gravidanze portate a termine. Attualmente è amministratore delegato della Holding 14, la società, di cui sono soci anche i fratelli Luigi ed Eleonora, che controlla il 21,42% di Fininvest. Inoltre investe nelle start up e nel digitale; è impegnata anche nel settore culturale, tramite la galleria d’arte contemporanea Cardi Gallery, e in quello sociale con progetti educativi a sostegno di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento.

Sul suo profilo Instagram la terzogenita dell’ex presidente del Consiglio (la prima avuta dalla relazione di Silvio con Veronica Lario), in occasione della festa della mamma, ha pubblicato uno scatto di qualche anno fa con tre generazioni di madri. Ha cioè ritratto sua madre, Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Bartolini), sua nonna, Flora Bartolini, e se stessa, circondata da due dei suoi figli. “Nonne, madri, figlie…donne. Viva le mamme!”, la chiosa al post. Nessun riferimento, però, all’imminente ‘ultimo in arrivo’ in casa Berlusconi. Ci ha pensato l’Ansa a rivelarlo.