Barbara Berlusconi, coronavirus: “Trattamento disumano su di me”. Sfogo

A qualche ora di distanza dalla notizia del ricovero in ospedale dell’ex premier italiano Silvio Berlusconi per Covid-19, la figlia Barbara ha rotto il silenzio e fatto alcune doverose precisazioni. Risultata anche lei positiva al Coronavirus, la figlia di Veronica Lario e del leader di Forza Italia sta trascorrendo questi giorni di quarantena insieme ai figli nella residenza di famiglia di Villa Certosa in Sardegna. Ed è proprio dal buon ritiro che la Berlusconi ha fatto sapere il suo dispiacere per l’immagine che sarebbe emersa di lei quest’oggi sui giornali. Di lei si parla come di una persona che ha fatto diventare cluster la casa di famiglia in Sardegna. Barbara sembra non aver gradito inoltre il modo in cui certa stampa ha rappresentato la vicenda, attribuendo alla sua persona delle responsabilità importanti e pesanti. Per lei tutto questo è molto ingiusto. Ai pochissimi che sono riusciti a raggiungerla telefonicamente, la figlia dell’ex premier ha riferito di aver ricevuto un trattamento disumano.

Le parole di Barbara Berlusconi

Per la primogenita di Berlusconi e Veronica Lario è disumano essere dipinta come l’untrice della persona a cui vuole più bene in un momento tanto delicato quale può essere questo. “Vorrei capire su quali basi sono stata indicata con certezza come la responsabile” – sembra abbia detto Barbara, per poi aggiungere che le tempistiche e i tamponi negativi fatti dal padre, dimostrerebbero il fatto che lei non è la causa della positività al Covid del suo papà. “La caccia all’untore è cosa da Medioevo” ha tuonato la Berlusconi, per poi aggiungere che è una cosa davvero inaccettabile. Dopo l’esperienza dirigenziale nella squadra di calcio del Milan, Barbara ha scelto di vivere un profilo più defilato, lontano anche da certi veleni interni. Ma sembra che questa scelta non sia bastata.

Le vacanze in Sardegna

Ciò che non ha accettato la Berlusconi è anche la ricostruzione delle sue vacanze fatta da certa stampa. Dipinta come una persona che sarebbe andata per feste e movide, senza prendere le necessarie cautele. Sul punto Barbara ha dichiarato: “Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna“. A dispetto di quanto i rumors hanno riferito, l’ex dirigente del Milan non ha avuto molte occasione di uscire la sera. Lei respinge categoricamente che abbia potuto trasmettere il Covid-19 al padre.