Coronavirus, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: come sta

L’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia nei giorni scorsi aveva annunciato la positività al Covid-19. Dopo aver scoperto l’esito dei test, il politico è rimasto in isolamento domiciliare nella sua residenza di Arcore, dichiarando di sentirsi bene. Infatti, nella giornata di giovedì 3 settembre aveva fatto sapere di non avere più i sintomi rilevanti. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex premier è ricoverato nel nosocomio milanese da ieri sera. Si apprende, inoltre, che il leader politico sarebbe arrivato in ospedale camminando in modo autonomo. Nella giornata di ieri anche la sua partner, Marta Fascina, ha appreso della sua positività al Coronavirus. Anche per lei non si sono riscontrati sintomi particolari e si trova in isolamento domiciliare ad Arcore. Silvio Berlusconi e la sua compagna hanno trascorso un periodo di vacanza in Sardegna.

Il comunicato dello staff di Berlusconi

Lo staff del leader politico ha diramato un comunicato stampa in cui si legge: “Il presidente Berlusconi, dopo la comparsa di alcuni sintomi, è stato ricoverato al San Raffaele di Milano a scop precauzionale“. La nota prosegue inoltre dicendo che il quadro clinico non desta preoccupazioni. Durante la partecipazione ad Agorà, la senatrice Licia Ronzulli ha commentato dicendo che Berlusconi nella giornata di ieri ha avuto una mattinata iniziata un po’ male. Le sue condizioni però sono migliorate. Secondo quanto riferito dalla politica il ricovero di Berlusconi è stato fatto a livello precauzionale per controllare e monitorare il Covid-19. Durante la partecipazione ad una video conferenza in occasione di un evento per le elezioni regionali in Liguria, Berlusconi ha detto di non avere più né febbre, né accusare più dolori.

Silvio Berlusconi su Covid-19

Poi parlando della malattia ha commentato dicendo che il Coronavirus è una malattia insidiosa, che non ha mai sottovalutato. Il presidente ha poi ringraziato tutti per i tanti messaggi di affetto che gli arrivano numerosi quotidianamente. Il leader politico ha avuto nelle scorse settimane un incontro con Flavio Briatore in Sardegna. Anche l’imprenditore del divertimento del lusso è risultato positivo al Covid. Dopo un ricovero al San Raffaele, Briatore sta trascorrendo la quarantena presso la residenza milanese di Daniela Santaché.