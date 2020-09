Berlusconi positivo al coronavirus: come sta e dove si trova ora

Silvio Berlusconi, dopo essersi sottoposto al tampone, è risultato positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia ha provveduto a fare il test dopo aver soggiornato di recente in Sardegna, isola che negli ultimi giorni è stata al centro della cronaca dello Stivale per aver fatto registrare un alto numero di nuovi casi di Covid-19, oltreché per il trambusto provocato dalla movida notturna di alcuni locali noti della Costa Smeralda. Su tutti il Billionaire, che ha visto coinvolto in prima persona Flavio Briatore, proprietario della struttura anch’egli risultato positivo. Ricordiamo che proprio in Sardegna il manager piemontese e Berlusconi si sono incontrati di recente. Ciò non significa che la causa del contagio debba essere ascritta proprio a quell’incontro.

Silvio Berlusconi positivo al tampone: il leader di Forza Italia ha contratto il coronavirus

Il medico curante del Cavaliere, Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, ha reso noto lo stato di salute del suo assistito dopo che si è saputo della positività. “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”, ha assicurato il medico. A esprimersi sulla vicenda è stato anche l’ufficio stampa di Berlusconi che ha dichiarato che il Presidente continua a lavorare dalla residenza di Arcore. Ed è in questa dimora, fa sapere sempre la nota dello staff, che il leader di Forza Italia trascorrerà il periodo di isolamento previsto per chi è positivo asintomatico.

Silvio Berlusconi: positivo ma comunque impegnato in politica

Sempre nella nota viene dichiarato che nonostante la positività, Berlusconi continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social. Si ricorda che il cosiddetto ‘Election day’ è calendarizzato in diverse regioni (Veneto, Liguria, Toscana. Marche, Campania. Puglia) e in diversi comuni a breve, più precisamente il 20 e 21 settembre 2020. Tornando invece a Briatore, altro nome di ‘peso’ che ha contratto il virus, dopo aver trascorso dei giorni al San Raffaele di Milano si trova ora a casa dell’amica Daniela Santanchè. Qui sta trascorrendo il periodo di isolamento.