Briatore verità sul ricovero: “Ha la prostatite”, parla la Santanchè

Flavio Briatore non ha il Coronavirus? A parlare, questa volta, è la politica Daniela Santanchè, che ha voluto fare chiarezza sulle condizioni di salute del proprietario del Billionaire. Dopo tutte le notizie emerse sulla Sardegna e sui contagi da Covid-19, la Santanchè ha voluto spendere qualche parola su quello che ha definito, a In Onda su La 7, uno dei suoi amici più fidati. Da quello che è emerso durante la trasmissione, sarebbe stato proprio lui ad averle dato il via libera per parlare della verità sul suo ricovero al San Raffaele di Milano. Cos’è successo davvero a Briatore? E come sta in questo momento? Starebbe meglio, anche perché non ha contratto una forma aggressiva di Coronavirus. Avrebbe avuto una prostatite. La politica ha fatto ben intendere di essersi infastidita per la miriade di fake news sul suo amico. Non sarebbe la prima volta che Flavio Briatore è finito in ospedale per la prostatite, ma la Santanchè non riesce a concepire il fatto che abbiano approfittato di questo suo problema per aver inventato una notizia di sana pianta.

Flavio Briatore ha la prostatite: non ha il Coronavirus, a detta della Santanchè

Cos’è successo a Flavio Briatore? Dopo gli ultimi aggiornamenti che hanno fatto credere che avrebbe contratto sul serio il Coronavirus, la Santanchè è intervenuta a In Onda per parlare delle reali condizioni di salute dell’amico. Ecco cos’ha detto: “Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite”. La politica ha anche spiegato dove si trova davvero: a Montecarlo, sotto le cure del professor Zangrillo. Ha poi aggiunto che ha avuto l’ultima volta la prostatite tre mesi fa. Ha però fatto una precisazione: “Io a oggi non ho nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche”.

Come sta Flavio Briatore davvero? Ultimi aggiornamenti

In queste ultime ore, Flavio Briatore e Daniela Santanchè si sono sentiti tre volte e lui l’ha sempre aggiornata su come sta davvero. Sta bene, non ha nulla di grave e ha tenuto a precisare che tutte le notizie circolate sul suo conto quest’oggi sono semplicemente delle falsità. Briatore non avrebbe quindi il Covid-19; Antonio Banderas invece è riuscito a sconfiggerlo. Ma ci sono ancora tanti personaggi famosi che continuano a lottare contro questo virus che preoccupa tutti: anche molti giovanissimi – conosciuti a Temptation Island e a Uomini e Donne, per esempio – si trovano in quarantena perché sono risultati positivi al tampone.