Antonio Banderas guarito dal Coronavirus: le parole dell’attore

Antonio Banderas è guarito dal Covid-19. L’attore, all’età di 60 anni, è riuscito a sconfiggere questa malattia che preoccupa ancora tutti. Anche qui in Italia: ci sono stati numerosi contagi in Sardegna, in particolar modo a Porto Cervo. Un virus che non è da sottovalutare e Banderas lo sa bene. Infatti, non appena ha scoperto di essere positivo, si è rintanato nella sua abitazione facendo una lunga quarantena. Non si è lamentato, non ha dato di matto additando qualcuno per chissà quale motivo, ma ha approfittato di questo periodo per leggere, studiare, riposarsi e pensare ai progetti futuri. Sì, perché la sua carriera è ancora piena zeppa di progetti da realizzare. Aveva dato l’annuncio di aver contratto il Coronavirus i primi d’agosto, pubblicando una foto da bambino, scrivendo una didascalia precisa: aveva spiegato che era fiducioso di guarire presto. E per fortuna quel giorno è arrivato. Oggi Antonio Banderas sta bene: è guarito dal Covid-19.

Come sta Antonio Banderas? Guarito dal Coronavirus, il messaggio

Il felice annuncio, Banderas lo ha dato su Twitter. Ha voluto condividere con tutti i suoi fan la bellissima notizia. Ha pubblicato un fotomontaggio in cui dà un calcio al virus. A dimostrazione del fatto che è riuscito a scacciarlo senza lasciargli problemi di salute. L’attore ha trascorso una quarantena di 21 giorni, durante la quale ha seguito tutte le norme anti-covid. Ecco cos’ha scritto su Twitter: “Posso dire di aver superato l’infezione da Covid 19”; ha voluto poi rivolgere un pensiero a tutti coloro che stanno combattendo contro il Coronavirus o che non ce l’hanno fatta: “Coraggio a tutti coloro che sono nel bel mezzo della lotta”. A lottare contro il Coronavirus, anche Flavio Briatore, che è stato ricoverato quest’oggi. Una notizia che ha sorpreso tutti, dopo le sue ultime notizie di persone che sono andate al Billionaire risultare positive al Covid.

Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha. #Covid pic.twitter.com/IvCtOhjCSF — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 25, 2020

Notizie personaggi famosi Coronavirus: ecco cosa sta succedendo

Antonio Banderas sta bene. È in perfetta salute. È riuscito a superare un momento difficile, rispettando tutte le norme e i trattamenti farmacologici dei medici. Stanno facendo molto parlare anche le notizie di altri personaggi che sono stati in Sardegna e hanno contratto il Coronavirus: due tentatrici di Temptation Island hanno spiegato di esser state ricoverate e una delle due ha anche avuto una polmonite.