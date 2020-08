Temptation Island, tentatrici col Coronavirus: ricoverate all’ospedale

Due tentatrici di Temptation Island hanno contratto il Coronavirus. E anche loro sono state in Sardegna, dove si sono riversati tanti personaggi famosi. Non mancano mai nuove notizie sull’isola italiana, che fanno preoccupare tutti coloro che hanno deciso di recarvici quest’estate. Porto Cervo una delle mete più gettonate. Ci sono state serate che hanno visto accalcarsi numerosi giovani e non tutti hanno rispettato le norme anti-covid. Una situazione a dir poco preoccupate, che lo è diventata ancora di più quando alcune persone hanno scoperto di essere malate dopo le vacanze sarde. Tra queste, le due ex tentatrici Ilaria Gallozzi e Beatrice Damasi, che adesso stanno lottando contro quel virus che non è purtroppo ancora diventato un brutto ricordo. È una realtà che, però, durante le vacanze è stata dimenticata. Ilaria, infatti, ha spiegato che lei – come tanti altri ragazzi – è stata imprudente e ha visto in faccia la realtà solo dopo esser stata contagiata dal Coronavirus e dopo il ricovero in ospedale.

Temptation Island e Coronavirus, nessuno è escluso: due tentatrici finiscono in ospedale

Non pochi personaggi di Uomini e Donne hanno contratto il Coronavirus, ma anche alcuni di Temptation Island. Ilaria Gallozzi – ex tentatrice di Antonio Martello – ha fatto una confessione pubblica attraverso il suo profilo Instagram, come ha riportato Ilvicolodellenews: “Sembrava che tutto andasse per il meglio, poi a un certo punto viene a trovarmi un ‘tipo’ invisibile […] e una dottoressa mi ha detto che si chiama Covid-19″. Lei si assume le proprie colpe, sostenendo che, in Sardegna, tutti hanno abbassato la guardia. E le conseguenze sono state inevitabili. È stata ricoverata perché ha dei sintomi da Covid non proprio leggeri: “Ho la polmonite e non riesco nemmeno a muovermi, ogni colpo di tosse è un pugno al petto sferrato da Tyson”.

Come stanno le due tentatrici di Temptation Island? Ultimi aggiornamenti

Beatrice Damasi – ex tentatrice di Alessandro Medici – non sta male come Ilaria Gallozzi, ma comunque la preoccupazione è tanta: “I sintomi sono limitati alla febbre e alla tosse”. Non perdono l’entusiasmo e la voglia di farcela: “Passerà anche questa”. Tanti sono i volti noti che sono volati a Porto Cervo (e chi non ci è andato quest’anno?). Anche Giulia De Lellis – che più volte ha affermato di essere ipocondriaca – ha deciso di trascorrere le vacanze in Sardegna con la sua famiglia. Parlando dell’aria che si respira sull’isola, ha chiarito qual è la sua reale situazione sentimentale.