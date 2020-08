Giulia De Lellis smentisce ritorno di fiamma Damante: “Famiglia soluzione”

Giulia De Lellis e Andrea Damante non sono ritornati insieme. Nelle ultime ore, si è parlato di una volontà del deejay di ricucire i rapporti con la sua ex fidanzata ma, con le ultime esternazioni dell’influcer, sembra chiaro che nulla può essere risolto. Almeno per il momento. Lei è concentratissima sulla sua famiglia, con la quale sta trascorrendo delle bellissime giornate in Sardegna, regione presa d’assalto dai Vip quest’anno. Per spazzare via ogni pettegolezzo sulla sua vita privata, la De Lellis ha deciso di fare delle stories Instagram con cui chiarisce tutto e ne ha approfittato anche per parlare della sua preoccupazione di contrarre il Coronavirus (ha più volte dichiarato di essere ipocondriaca); proprio per la paura da Covid-19, ha deciso di ritornare prima del previsto a Roma, continuando comunque a passare del tempo con la sua famiglia, parte fondamentale della sua vita, che le ha permesso anche di superare dei periodi davvero difficili. Come l’ultimo. Ma ne sta uscendo più forte che mai.

Giulia De Lellis e Andrea Damante… ma quale ritorno di fiamma! La fashion blogger smonta il gossip

La madre di Andrea Damante ha voluto dire la sua sulla fine della relazione del figlio con Giulia De Lellis, e oggi la fashion blogger ha smentito ogni nuovo coinvolgimento amoroso nei confronti del suo ex. Un momento non proprio facile, per lei, che sta superando grazie ai suoi genitori e a quelle nipotine che le riempono la vita: “Non è un periodo wow, non ve lo nascondo – ha spiegato attraverso il suo profilo Instagram –. Quando avete questi periodi ‘no’ state con la vostra famiglia. È la soluzione a tutto”. Grazie a chi le vuole veramente bene, è riuscita ad andare oltre: la rottura con Andrea Damante, anche questa volta, non è stata facile da accettare.

Giulia e Andrea news: lei in vacanza in Sardegna con la sua famiglia

Qualcuno le ha chiesto che fine avesse fatto, visto che negli ultimi giorni non è stata molto social, e se stesse bene, dopo tutte le notizie sul Coronavirus in Sardegna. La De Lellis ha rassicurato: “Sto benissimo. Non sono in fin di vita perché sto in Sardegna o perché sono assente”. Giulia si sta godendo questo magico momento assieme alla sua famiglia e, recentemente, ha avuto anche in incontro inaspettato con Chiara Ferragni. Col suo ritorno a Roma, cos’altro scopriremo? Sappiamo che Andrea Damante, dopo aver lasciato l’isola, ha preso un biglietto aereo proprio per la capitale… La sua intenzione di riconquistare la De Lellis è una storiella inventata di sana pianta o c’è comunque del vero?