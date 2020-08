Ferragni e Giulia De Lellis, incontro inatteso al ristorante: le reazioni (video)

Giulia De Lellis e Chiara Ferragni, indovina chi viene a cena? Nelle scorse ore le due influencer si sono incrociate inaspettatamente in un ristorante in Sardegna dove entrambe stanno trascorrendo dei giorni di vacanza. L’ex volto di Uomini e Donne è in Costa Smeralda con un gruppo di amici (con Andrea Damante sembra non esserci più speranza), mentre la cremonese è con il marito Fedez. Come testimonia un video emerso su Instagram, Giulia e Chiara si sono scambiate delle veloci battute di cortesia, in modo disteso e confidenziale. Un ulteriore segno che non c’è alcuna maliziosa rivalità in corso tra loro come qualcuno aveva spifferato in passato. D’altra parte la De Lellis aveva espresso tutta la sua ammirazione per Chiara anche a Verissimo dove disse che per lei l’imprenditrice lombarda era un esempio da seguire. Altro che concorrenza….

Giulia De Lellis incontra Chiara Ferragni: che sorrisi!

Nel filmato (qui sotto) si nota Giulia fermarsi a parlare con Chiara in un locale sardo. “Sto bene dai, e voi?”, dice la De Lellis rivolgendosi alla Ferragni (che annuisce sorridendo) e alla ‘sua’ comitiva. Un incontro tra ‘big’ influencer che stanno attraversando dei periodi particolari. Come sopra accennato Giulia è alle prese con la fine della relazione con Andrea Damante, mentre la Ferragni sta pensando di rivedere alcuni suoi progetti di vita. Di recente ha infatti reso noto di essere intenzionata a vendere la sua casa a Los Angeles e con il ricavato di acquistarne una vicino a Milano. La moglie di Fedez ha spiegato anche il perché di tale scelta, dichiarando che La Città degli Angeli le ha dato molto ma considera chiuso quel capitolo della sua vita. Non solo: vorrebbe che il figlio Leone crescesse da “europeo” e non da americano.

Giulia e Andrea, il ritorno di fiamma non ha dato i frutti sperati

Se Chiara e Fedez sono saldissimi nel loro matrimonio, bisogna fare tutt’altro discorso per il legame attuale che c’è tra Giulia e Damante. Di fatto la coppia non esiste più da diversi giorni. Ufficialmente non è ancora stata annunciata la rottura definitiva, ma la distanza pare ormai incolmabile. Il ritorno di fiamma avvenuto prima del lockdown non ha dato i frutti sperati.