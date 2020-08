Continua a tenere banco la crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo aver riscoperto la passione e trascorso la quarantena insieme i due stanno attraversando un momento difficile. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura ma stando a quanto spifferato da Vanity Fair ci sarebbe dell’astio tra Valentina, la madre del deejay, e la web influencer. Secondo alcune fonti interpellate dalla rivista la donna non avrebbe gradito più di tanto Le corna stanno bene su tutto, il bestseller di Giulia nel quale si parla dei numerosi tradimenti di Damante. Una notizia bomba che ha fatto il giro del web in poche ore ma che è stata prontamente smentita dalla diretta interessata. La mamma di Andrea ha infatti chiarito che il suo rapporto con Giulietta va alla grande al di là del periodo no che ha colpito la coppia.

La madre di Andrea Damante e Giulia De Lellis non hanno litigato

“Chi mi conosce e segue sui social sa perfettamente quanto poco sono interessata ai pettegolezzi e tantomeno al gossip; ma mi viene riferito che certi giornali non smettono di mettere in giro false notizie e dunque mi trovo costretta a cedere alle provocazioni per informare che tra me e la piccola Giulia va tutto bene. Quindi occhi alle fake news e vogliamoci bene di più, tutti”, ha fatto sapere la madre di Andrea Damante su Instagram. Dunque il rapporto tra suocera e nuora va alla grande nonostante la crisi tra Giulia e Andrea. Crisi che continua da settimane, tanto che i due stanno trascorrendo vacanze separate. Lui è in Sardegna con gli amici Ignazio Moser e Marco Cartasegna, lei si divide tra il lavoro e le nipotine Matilde e Penelope, figlie della sorella maggiore Veronica.

Perché sono di nuovo in crisi Andrea Damante e Giulia De Lellis

È stata Giulia De Lellis a confermare la crisi con Andrea Damante sui social network. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che dopo la quarantena qualcosa è cambiato e ora i due si sono presi un periodo di riflessione per capire cosa vogliono dalla vita. Prosegue così la storia tira e molla tra Andrea e Giulia, che si amano dal 2016, da quando la De Lellis ha corteggiato Damante a Uomini e Donne. In quattro anni di relazione non sono mancati pettegolezzi e altri amori: Giulia è stata legata a Irama e Andrea Iannone mentre Damante ha vissuto solo brevi flirt come quelli con le modelle Sara Croce e Claudia Coppola.