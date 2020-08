UeD Giulia Latini: “Ho il coronavirus, mi prendo le mie responsabilità”

Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne al tempo del trono di Luca Onestini, è risultata positiva al tampone. A informare della sua positività al coronavirus è stata lei stessa, attraverso un post su Instagram. La 26enne di Anzio ha invitato i suoi fan a non agitarsi spiegando che al momento ha “solo forti emicranie e spossatezza”. Attualmente si trova nella sua abitazione a Roma, in isolamento. Giulia ha spiegato che naturalmente non vedrà nessuno finché non avrà certezza di guarigione e di non essere più un pericolo per gli altri. Inoltre ha cercato di prevenire le critiche, affermando che chi le scriverà che se la è cercata non riceverà alcuna risposta in quanto non ha alcuna voglia né interesse a polemizzare. Infine ha aggiunto che si prende la responsabilità per il contagio.

Giulia Latini di Uomini e Donne ha il coronavirus: il messaggio dell’ex corteggiatrice

Da quanto si evince dal profilo Instagram, nelle ultime tre settimane Giulia ha soggiornato ad Anzio, Ponza e infine in Costa Smeralda. Probabile che il contagio sia avvenuto in Sardegna che in questi giorni è al centro delle cronache per via dell’aumento dei nuovi casi e per la politica di alcuni locali notturni circa le norme anti-covid. Ora, a proposito di discoteche, non c’è più nulla da questionare visto che il governo ha deciso di chiudere tutti i luoghi da ballo a livello nazionale. La decisione è giunta subito dopo Ferragosto ed ha l’obbiettivo di arginare i contagi che nelle ultime ore sono tornati a impennarsi lungo lo Stivale, in particolare tra le fasce più giovani della popolazione.

Il caso del figlio di Paola Perego

Altro caso che ha fatto parecchio discutere negli ultimi giorni in merito ai tamponi, è stato quello del figlio di Paola Perego, Riccardo. Il 24enne è un deejay ed è stato in consolle proprio in un locale sardo nei giorni scorsi. Locale che si è poi saputo aver ospitato dei positivi al Covid-19. Il giovane, rientrato a Roma, ha provveduto a farsi controllare, come da protocollo. Dopo un’odissea lunga 5 giorni è riuscito a fare il tampone che ha dato esito negativo.