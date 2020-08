Come sta Briatore, news ufficiali: stabili le condizioni di salute del manager

Ne hanno parlato tutti e diventerà senz’altro l’argomento della settimana: Briatore è stato ricoverato per aver contratto il Covid-19 la scorsa settimana dopo aver accusato alcuni sintomi importanti. Finora le ricostruzioni della stampa hanno raccontato di tanta preoccupazione per una febbre improvvisa a 38.5 che inizialmente Briatore aveva associato alla prostatite di cui soffre, e che in seguito, non essendo scesa a livelli sopportabili, ha spinto il manager a chiamare il primario Zangrillo per farsi ricoverare subito al San Raffaele di Milano. La versione che circolava era questa e parlava tra l’altro di condizioni di salute gravi e non di sintomi leggeri, accusati invece dai tanti personaggi famosi che hanno contratto il Coronavirus di ritorno dalla Sardegna.

Come sta Flavio Briatore? Le ultime news sulle condizioni di salute dopo il ricovero al San Raffaele

Poco fa a Dagospia hanno inviato un comunicato in cui si spiega sommariamente cos’è successo: Briatore ha avuto una febbre leggera e ha manifestato segni di spossatezza nella giornata di domenica; sintomi che l’hanno spinto a un controllo al San Raffaele di Milano e che a quanto pare hanno portato i medici a deciderne il ricovero. Il comunicato in questione sottolinea che hanno sottoposto l’imprenditore a un controllo generale e che al momento deve restare sotto controllo medico. Ciò non significa tuttavia che le condizioni di salute di Briatore siano compromesse, come invece si era detto sinora in assenza di notizie ufficiali.

Briatore, condizioni di salute stabili e non compromesse: il manager ringrazia per l’affetto dimostrato

Stando al comunicato pare infatti che Briatore stia bene e che le condizioni siano stabili; lo staff del manager, chiacchieratissimo in questi mesi per le sue prese di posizione contro il governo e sul Coronavirus, ha fatto anche sapere che l’imprenditore è felice per le tante manifestazioni d’affetto che ha ricevuto nelle ultime ore. Non solo quelle, inutile negarlo, visto che proprio a causa del suo atteggiamento i social si sono riempiti di commenti carichi di odio e critiche feroci o pungenti. Basti pensare ad esempio a quella di Selvaggia Lucarelli, tra le prime a intervenire sulla vicenda.