Flavio Briatore ricoverato per Coronavirus: le sue condizioni “serie”

Flavio Briatore sarebbe stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. Secondo quanto riporta in esclusiva L’Espresso, l’imprenditore sarebbe risultato positivo al Covid-19 e le sue condizioni, attualmente, sarebbero serie! Scendendo nel dettaglio, Briatore sarebbe al momento ricoverato al San Rafaele di Milano. Nei giorni scorsi, l’imprenditore aveva attaccato duramente il governo per le misure adottate per contrastare la diffusione del virus e per aver chiuso il Billionaire. Briatore era riuscito ad accendere una polemica abbastanza forte su questo tema. In particolare, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci non era per nulla d’accordo con la chiusura dei locali della movida. Il 17 agosto era stato chiuso, infatti, anche la sua attività Billionaire a Porto Cervo in Sardegna. Proprio questo locale si è rivelato come un focolaio attivo del contagio. Al momento si contano ben 60 persone dello staff positive al Coronavirus, dopo aver effettuato il tampone. Ora anche lo stesso Briatore avrebbe contratto il virus.

Flavio Briatore positivo al Coronavirus: l’imprenditore ricoverato al San Raffaele di Milano

Briatore ha contratto il Coronavirus: questa è la notizia che sta facendo il giro del web in questi minuti. L’imprenditore, lo scorso 15 agosto, pare abbia preso parte a una partita di calcetto con altri Vip, nell’hotel Cala di Volpe e Porto Cervo. Tra questi sembra fosse presente anche Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, risultato anche lui positivo al Covid-19 nei giorni scorsi. Il settimanale ora fa sapere che le condizioni di Briatore sarebbero serie! Salgono i casi in Sardegna, dove anche volti di Uomini e Donne e Temptation Island sono risultati positivi al virus. La regione italiana ha ospitato vari personaggi del mondo dello spettacolo e della tv, che di ritorno a casa stanno facendo i dovuti accertamenti. Ed ecco che anche Briatore pare stia attualmente combattendo contro il Covid-19.

Flavio Briatore ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus: le sue condizioni sarebbero serie

Una brutta notizia quella su Briatore, che fino a qualche giorno fa si ribellava contro la chiusura dei locali della movida, tra cui il suo Billionaire. La Sardegna in pochissimo tempo è diventata uno dei principali focolai d’Italia ed è proprio questo il motivo per cui il governo ha scelto di rallentare il contagio chiudendo i locali notturni. Ora non resta che attendere una conferma da parte di Briatore, sperando che le sue condizioni non siano realmente gravi!