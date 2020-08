Uomini e Donne oggi, Nilufar positiva al Coronavirus: “Amaro in bocca”

Nilufar Addati positiva al Coronavirus! L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia di aver effettuato il test e di aver ricevuto, purtroppo, il risultato non sperato. Dopo Giulia Latini, Vittoria Deganello, Andrea Melchiorre e Daniele Schiavon, anche Nilufar rivela di aver contratto il virus! Lei stessa racconta di essersi presa dei giorni di silenzio per tranquillizzare se stessa e le persone che le vogliono bene. Dopo aver effettuato un test sierologico (con esito negativo), ha deciso di sottoporsi al tampone, il cui risultato è purtroppo negativo. In particolare, l’ex tronista afferma di essere stata a contatto con persone positive. Ovviamente precisa di essere tornata a Napoli, dopo la vacanza in Sardegna, inconsapevole di ciò. Non sapeva, pertanto, che coloro che ha frequentato durante questo viaggio fossero positive. Tutti loro sono venuti a conoscenza della situazione solo dopo essere rientrati a casa e dopo aver effettuato il tampone. La Addati dichiara di essere partita dalla Sardegna senza alcun sintomo, ma ha preferito comunque mettersi in isolamento fiduciario ed eseguire il test.

Uomini e Donne oggi, Nilufar Addati positiva al Coronavirus: l’ex tronista in isolamento

Nilufar annuncia di essere positiva al Coronavirus, subito dopo Daniele Schiavon! L’ex tronista non è stata a contatto con i suoi genitori, dopo essere rientrata dalla vacanza in Sardegna, e dichiara di non essere più uscita di casa. La sua famiglia si è sottoposta al tampone, che fortunatamente è risultato negativo. La Addati ora trascorre 24 ore su 24 chiusa nella sua camera. Ed ecco che Nilufar ammette di aver avvertito i primi sintomi del Coronavirus circa 24 ore dopo aver fatto il tampone. Ha avuto la febbre, un po’ di mal di testa e ha perso il senso del gusto e dell’olfatto. Attualmente è in contatto con l’Asl di riferimento, che tra alcuni giorni le farà effettuare un altro tampone. Solo dopo due risultati negativi potrà uscire.

Oggi Uomini e Donne, Nilufar Addati con il Coronavirus: il consiglio e il ringraziamento ai fan

Tutto sommato, Nilufar dichiara di stare bene. Spera solo che tutto questo passi preso. “Solo un po’ di amaro in bocca e dispiacere”, confessa la Addati. L’ex tronista confessa di aver vissuto i suoi 5 giorni di vacanza in Sardegna con “evidentemente troppa spensieratezza”. Ora l’ex tronista consiglia a tutte le persone che sono state in situazioni di affollamento e assembramento di effettuare il tampone. Detto ciò, Nilufat ci tiene a ringraziare tutti i suoi fan per i messaggi affettuosi che le stanno inviando.