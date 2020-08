Daniele Schiavon positivo al Coronavirus. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne annuncia pubblicamente, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, di aver contratto il virus. Dopo Giulia Latini, Vittoria Deganello e Andrea Melchiorre anche la scelta di Giulia Quattrociocche rivela di avere il Covid-19. Dopo tre giorni di attesa, Daniele finalmente ha ricevuto questa mattina il risultato del tampone. L’ex corteggiatore non sembra avere sintomi gravi, secondo quanto è possibile vedere negli ultimi filmati da lui condivisi sul social. A questo punto, però, risultato positivo al Coronavirus, Schiavon dovrà attendere 15 giorni a casa, in isolamento domiciliare. Come gli altri tre ex corteggiatori, anche Daniele ha trascorso una vacanza in Sardegna, regione dove il contagio ultimamente si è diffuso in modo abbastanza veloce. Nel frattempo, Schiavon ci tiene a rassicurare i suoi fan, affermando che non si arrenderà al virus.

Uomini e Donne, Daniele Schiavon positivo al Coronavirus: l’ex corteggiatore cerca di rassicurare i suoi fan

Dopo Andrea Melchiorre, il pubblico di Uomini e Donne scopre l’esito del tampone di Schiavon, che risulta positivo al Coronavirus. “Aspetterò 15 giorni a casa e sperando che questo virus andrà via! In ogni caso non mi arrenderò e lo prenderò a calci in c..o questo virus”, scrive l’ex corteggiatore sul suo account ufficiale di Instagram. In questo modo, Daniele cerca di rassicurare i fan preoccupati. Da qualche giorno Schiavon attendeva di ricevere il risultato del tampone, che è arrivato proprio questa mattina. Fino a quando Daniele non risulterà negativo al Covid-19 dovrà, ovviamente, restare chiuso in casa, in isolamento domiciliare, come prevede la procedura legata al virus. Un gesto responsabile quello compiuto da Daniele, il quale tornato dalla Sardegna ha scelto di effettuare il test.

Quattro volti di Uomini e Donne con il Coronavirus: anche due tentatrici di Temptation Island positive

Sono ormai quattro i volti del programma di Maria De Filippi che risultano, attualmente, positivi al virus. Oltre loro, anche altre due tentatrici di Temptation Island hanno annunciato di aver contratto il Covid-19. C’è tanta preoccupazione in Italia al momento, soprattutto per chi ha trascorso o sta trascorrendo le vacanze in Sardegna. Proprio qui, il contagio si è diffuso rapidamente. Ed è proprio questo il motivo per cui chi rientra da questa regione sceglie di effettuare il tampone.