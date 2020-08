Uomini e Donne oggi, Andrea Melchiorre positivo al Coronavirus

Non era la notizia che avrebbe voluto ricevere quest’oggi. Andrea Melchiorre di Uomini e Donne ha scoperto l’esito del tampone: è positivo al Coronavirus. Non presenta sintomi, per fortuna, ma il test parla chiaro. Lo ha atteso per tre giorni, manifestando su Instagram la sua grande ansia. Sua madre lo ha contattato spesso in queste ultime ore e lui l’ha rassicurata dicendo di star bene. Anche se ha contratto il Coronavirus, non sembra avere né tosse né quei sintomi gravi che dovrebbero preoccupare tutti. Melchiorre, nonostante sia stato in Sardegna (dove il contagio si è diffuso velocemente), non ha voluto lasciare immediatamente l’isola: ha deciso di trascorrere del tempo proprio lì, in quarantena volontaria, per evitare il rischio di diffondere il virus. E ha fatto bene. Visto che oggi ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Non vuole lasciarsi sopraffare dalla paura e infatti, durante le ultime Instagram stories, si è mostrato abbastanza tranquillo, anche perché non sta combattendo contro nessun sintomo.

Andrea Melchiorre positivo: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha il Coronavirus (senza sintomi)

Non appena ha saputo l’esito del tampone, Andrea Melchiorre ha fatto sapere di essere positivo ai suoi follower di Instagram: “Dal 2 agosto sono qui. Sono positivo. Mi è arrivato adesso il test”. E ha mostrato i risultati. Solo ieri aveva raccontato che, in passato, aveva avuto tutti i sintomi del Covid-19, ma il medico gli aveva assicurato di non averlo contratto; ora, però, la situazione è decisamente diversa. Anche se non presenta né i sintomi più comuni né quelli più rari: “Non ho sintomi. Starò qui 15 giorni. Fino a quando risulterò negativo”. Ha fatto una scelta responsabile, come ha spiegato lui stesso: invece di ritornare immediatamente nella propria casa (come hanno fatto tanti deejay e turisti), ha deciso di trascorrere una quarantena lontano da tutti.

Uomini e Donne oggi: preoccupazione di ex personaggi del dating show

Sono sempre più numerosi i personaggi famosi che sono stati contagiati: anche due tentatrici di Temptation Island hanno contratto il Coronavirus, finendo persino in ospedale. Ci sono altri ex personaggi di Uomini e Donne che si trovano ancora in Sardegna, come Giulia De Lellis, che ha manifestato la sua grande preoccupazione. Durante le sue ultime storie, ha approfittato per parlare del suo rapporto con Andrea Damante.