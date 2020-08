Uomini e Donne Melchiorre, sintomi Covid-19 e sfogo vacanze: “Omertà”

Andrea Melchiorre è stato in vacanza in Sardegna e adesso è in quarantena proprio lì. A raccontare ciò che sta accadendo è stato proprio lui su Instagram pubblicando una serie di storie da cui si apprende anzitutto che ha avuto febbre altissima e tosse, in secondo luogo che nessuno si è comportato seguendo il protocollo come ha invece fatto lui; quella che credeva essere una giornata come tante si è trasformata insomma nell’occasione per pubblicare un duro sfogo sui social, con cui l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha denunciato la totale noncuranza di cittadini e turisti. Andrea ha anche raccontato che non ha il Coronavirus nonostante i sintomi perché si è fatto visitare da un medico: si tratta in realtà di una bronchite che ha dovuto curare assumendo molti farmaci e che questa mattina sembra essere – almeno a sua detta – un semplice ricordo.

Andrea Melchiorre, sintomi Covid-19 e controllo medico: l’ex di Uomini e Donne è stato male

Le ultime storie di Melchiorre iniziano con una pasta in bianco: ieri notte Andrea ha sottolineato di essere stato l’unico a seguire il protocollo e ha spiegato che ben presto tornerà sulla faccenda, visto che ciò a cui ha assistito ha dello scandaloso: “Nessuno – queste le parole dell’ex di Uomini e Donne – ha avuto la premura di rimanere qui e fare il tampone prima di andarsene… È veramente uno schifo… L’omertà della gente e come viene gestito. Cose scandalose!”. Melchiorre tornerà sulla vicenda tra qualche giorno, sicuramente dopo che avrà saputo l’esito del tampone che ha fatto questa mattina. Sì, anche lui ha voluto tutelarsi e nonostante il medico ieri lo abbia visitato e gli abbia detto di non preoccuparsi (e di curare bene la bronchite) Andrea ha rispettato rigorosamente tutte le norme imposte a livello regionale e nazionale.

Melchiorre tranquillo dopo lo sfogo Instagram, dopo il tampone l’ansia per l’attesa: le ultime news

Stamattina Melchiorre appare più tranquillo perché la bronchite sembra non essere più forte; l’ansia tuttavia c’è, visto che ha fatto il tampone e l’esito arriverà lunedì. Se tutto andrà bene arriverà a Roma, sistemerà ciò che deve e partirà per Milano; nonostante questo non dimentica ciò che ha visto e vissuto, e chissà quanti come lui si sono trovati nella stessa situazione: “La cosa che mi fa più inca…re – così parlava ieri notte in una delle storie Instagram che si possono ancora vedere sul suo profilo – è che tutte le persone che sapevano che avevano contratto o rischiato di aver contratto il virus da omertosi di m…da hanno preso il traghetto o gli aerei rischiando di contagiare le altre persone”. Di recente è stata un’altra ex di Uomini e Donne a parlare del Covid-19: si tratta di Giulia Latini che a differenza di Andrea purtroppo ha contratto il virus.