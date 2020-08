È la notizia del giorno: Flavio Briatore è risultato positivo al Coronavirus. L’imprenditore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, è ricoverato da lunedì 24 agosto al San Raffaele di Milano e le sue condizioni sono piuttosto gravi. Il 70enne non si trova però nel reparto di terapia intensiva. La news ha fatto scalpore soprattutto perché nei giorni scorsi Briatore ha duramente attaccato il Governo Conte per le misure di prevenzione anti Covid-19. In particolare il business man non ha digerito l’improvvisa chiusura delle discoteche, tra cui il suo Billionaire, luogo di divertimento soprattutto per calciatori, uomini d’affari e personaggi del mondo dello spettacolo. Proprio il locale è diventato improvvisamente focolaio con oltre 60 persone dello staff risultate positive al virus dopo essere state sottoposte al tampone. Da qui il commento di Selvaggia Lucarelli, che ha pubblicamente invitato Briatore a riflettere su quanto sta accadendo in tutto il mondo.

Selvaggia Lucarelli invita Flavio Briatore a riflettere sull’emergenza Coronavirus

“Speriamo che guarisca presto e che possa trarne una lezione importante, perché la salute non può essere sacrificata al business”, ha scritto Selvaggia Lucarelli sui social network dopo aver appreso della positività di Flavio Briatore al Covid-19. “Alzano Lombardo avrebbe dovuto insegnare qualcosa”, ha aggiunto l’irriverente giornalista, che ha voluto così ricordare uno dei comuni italiani più colpiti dall’emergenza Coronavirus. Selvaggia ha poi puntato il dito contro Alberto Zangrillo, il primario dell’Unità operativa di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano (l’ospedale dove Briatore è ricoverato): “Briatore curato da Zangrillo. Un negazionista curato da un negazionista, insomma”.

Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Briatore e il dottor Zangrillo

Selvaggia Lucarelli ha condiviso sulla sua bacheca un post dello scorso maggio del proprietario del Billionaire. Commentando proprio le parole di Zangrillo (“Il Covid clinicamente non esiste più, qualcuno terrorizza il paese”), Flavio Briatore ribadiva: “Sono 3 mesi che sciorinano una serie di numeri che hanno evidenza zero! Il Coronavirus é l’assicurazione per questo governo…stanno spaventando tutti e adesso visto che a giugno tutto é in calo iniziano a spaventare la gente per settembre! Fateci lavorare!”.

Tutti i Vip positivi al Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna

Con Flavio Briatore si allunga la lista dei personaggi famosi che ha contratto il Coronavirus dopo le vacanze in Sardegna. Tra questi: l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, il calciatore del Napoli Andrea Petagna, le soubrette Antonella Mosetti e Aida Yespica, l’hair stylist Federico Fashion Stylist, l’ex di Temptation Island Vip Andrea Zenga, le due tentatrici di Temptation Island Beatrice De Masi e Ilaria Gallozzi. Per non parlare dei numerosi personaggi di Uomini e Donne: Nilufar Addati, Andrea Melchiorre, Daniele Schiavon, Vittoria Deganello, Giulia Latini.