Luigi Berlusconi e Federica genitori, è nato il primo figlio: nome e sesso

Un’estate speciale per l’ex premier Silvio, che accoglie il suo tredicesimo nipote in famiglia

È nato il primo figlio di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli. Si tratta del tredicesimo nipote per l’ex premier Silvio Berlusconi. A riportare in esclusiva la lieta notizia è Whoopsee, che fa svela anche nome e sesso del nascituro. In casa Berlusconi è stato appeso il fiocco azzurro: è un maschietto e per lui sarebbe stato scelto il nome Emanuele Silvio. Luigi e Federica si sono conosciuti più o meno 10 anni fa e si sono sposati lo scorso anno, con una cerimonia intima, nella basilica di Sant’Ambrogio.

Formano una coppia dai tempi dell’Università – lui laureato in Economia, lei in Giurisprudenza – e ora dopo il matrimonio hanno accolto il loro primo figlio. Luigi è il quinto figlio dell’ex premier, ovvero il terzo avuto con Veronica Lario. Ora l’intera famiglia sta vivendo un momento magico per la nascita del piccolo. Circa un mese fa, Federica sfoggiava il suo pancione in Sardegna, nel periodo finale della sua gravidanza.

Un’ultima vacanza da futuri genitori, condivisa con il resto della famiglia. Presente Barbara Berlusconi, anche lei incinta, del quinto figlio. L’ex ad del Milan aveva condiviso su Instagram, qualche settimana fa, una foto che la ritraeva accanto a Federica. Entrambe hanno sfoggiato i loro rispettivi pancioni. “Le pance crescono”, aveva scritto. Federica era già agli sgoccioli, mentre per la nascita del quinto figlio di Barbara bisognerà attendere.

Con le cognate, la moglie di Luigi ha instaurato un bel rapporto, come dimostrano le foto delle vacanze che hanno trascorso insieme.

Il figlio di Silvio ha conosciuto Federica durante una serata con gli amici, in un locale di Milano. Dopo ben nove anni di relazione, hanno deciso di convolare a nozze. Sono entrambi realizzati sul piano professionale.

Lei ha 31 anni, un anno in meno di Luigi, ed è nata a Sironi, in provincia di Lecco. Attualmente lavora con la MB Projects, che si occupa di comunicazione, eventi e pubbliche relazioni. Sul suo conto solo commenti positivi: gentile, educata e discreta.

Invece, Luigi lavora nel campo della finanza e nel 2014 è diventato presidente della holding Italia Quattordicesima, la cassaforte di famiglia che custodisce il patrimonio suo e delle sue sorelle, Barbara ed Eleonora.