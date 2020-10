Luigi Berlusconi si è sposato: assente al matrimonio papà Silvio

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati a Sant’Ambrogio, con un matrimonio intimo e riservato. Alla cerimonia, ovviamente blindatissima, non ha preso parte il padre ed ex premier Silvio Berlusconi. Il 32enne ha scelto di sposare la sua compagna di sempre tenendosi lontano dagli occhi indiscreti. Infatti, per i fotografi non è stato possibile assistere all’evento. Alcuni teli sono stati, infatti, sistemati per tutto il perimetro della struttura, il piccolo Oratorio di San Sigismondo vicino alla Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Secondo quanto racconta La Stampa, sarebbero entrati e usciti almeno dieci pulmini neri con i vetri oscurati. All’interno è stato possibile intravedere Federica con il suo abito da sposa, le sorelle di Luigi, Barbara ed Eleonora con i loro compagni e figli, la mamma Veronica e la sorellastra Marnia. La cerimonia è stata celebrata da un frate domenicano ed è durata circa un’ora. Hanno preso parte al matrimonio di Luigi Berlusconi e Federica circa trenta persone, arrivati puntuali sul posto.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli matrimonio: l’assenza di papà Silvio alla cerimonia, l’abito da sposa

Silvio Berlusconi non ha preso parte alla cerimonia in chiesa del matrimonio del figlio, Luigi. L’ex premier è risultato proprio oggi negativo al tampone. Insieme alla fidanzata Marta Fascina, dovrebbe arrivare questa sera a Villa Belvedere a Macherio – la casa fuori Milano, in cui il 32enne è cresciuto con le sorelle e mamma Veronica – per il banchetto nuziale. L’abito da sposa indossato da Federica Fumagalli è di Alessandra Rich, una delle stiliste più apprezzate dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton. Nei mesi scorsi circolava la notizia su questo imminente matrimonio. La conferma ufficiale è arrivata solo lo scorso mese di agosto. A renderlo noto è stato Il Giorno.

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati: come si sono conosciuti

Luigi è il terzo figlio nato dal matrimonio di Silvio e Veronica. La sua storia d’amore con Federica dura ormai da diversi anni, ben nove. Si sono conosciuti nel 2012 all’Università Bocconi. Su di loro si sa davvero poco, visto che entrambi hanno sempre cercato di mantenere una certa privacy sulle loro vite. La coppia aspettavano l’arrivo di questo giorno da prima dell’estate, quando avevano scelto di rinviare la cerimonia. Pare che Luigi e Federica continueranno a vivere a Milano, nella villa di via Rovani.