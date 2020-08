Luigi Berlusconi sposo di Federica Fumagalli: è ufficiale, i dettagli

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli convoleranno a nozze. La notizia circolava da tempo ma mancava l’ufficialità che ora giunta. A renderlo noto è il quotidiano Il Giorno che informa che il 31 luglio sono apparse le pubblicazioni di matrimonio sull’Albo pretorio del Comune meneghino. La cerimonia si terrà dunque a Milano. Non svelata invece la data dell’evento che si crede si svolgerà in autunno, tra ottobre e novembre. Si ricorda che Luigi è il figlio nato dall’unione di Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio nonché attuale leader di Forza Italia, e Veronica Lario (ex moglie di Silvio, dal quale ha divorziato dopo lo scoppio del caso dei festini di Arcore). Per quel che riguarda Luigi e Federica, qualche mese fa, si è anche mormorato di una dolce attesa da parte della 31enne. Era ottobre 2019 quando il settimanale Gente divulgava lo scoop. Scoop che al momento pare non essere stato confermato. La giovane non sarebbe infatti mai stata incinta.

Luigi Berluconi e Federica Fumagalli si sposano

Luigi è il terzo figlio avuto da Silvio e Veronica Lario ed è nato il 27 settembre 1988, quattro anni dopo la sorella Barbara (1984) e due dopo la sorella Eleonora (1986). Con Federica la relazione dura da parecchio tempo, più di otto anni, quasi nove. Si sono conosciuti nel 2012 all’università, più precisamente alla Bocconi, prestigioso ateneo milanese. Su di loro poco si sa, visto che hanno sempre cercato di mantenere molto riserbo sulle loro vite. Non stavolta però: la notizia del matrimonio è stata intercettata tramite documentazioni ufficiali. Insomma, nessuna indiscrezione ma solo certezze in questo caso: le nozze s’hanno da fare, come recita l’Albo pretorio.

Luigi Berluconi e Federica Fumagalli: le nozze avrebbero dovuto celebrarsi in estate

Il primo a parlare di un possibile matrimonio era stato il magazine diretto da Alfonso Signorini, Chi. Qualche mese fa aveva lanciato la news. Da allora né conferme né smentite. Il settimanale aveva ipotizzato che la cerimonia si sarebbe svolta in estate. Con ogni probabilità, Luigi e Federica avranno rivisto i propri progetti per via della pandemia di coronavirus che, come è noto, ha scompaginato la vita degli italiani – e più in generale del mondo intero -. Tantissimi i matrimoni saltati, per l’impossibilità di fare assembramenti e festeggiare. Non ha fatto eccezione nemmeno quello di Berlusconi e Fumagalli. Ora, salvo imprevisti, l’unione si celebrerà. La coppia dovrebbe andare a vivere nella dimora di via Rovani, in pieno centro a Milano, nota per essere stata spesso luogo di incontri politici e sportivi legati a Silvio.