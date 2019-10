Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli, lei è incinta: tutto sulla coppia

By

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano un figlio. Diventeranno genitori per la prima volta: tutto sulla coppia

Luigi Berlusconi e la fidanzata Federica Fumagalli aspettano un figlio. La notizia è stata riportata dal settimanale Gente che scrive che la donna sarebbe al quinto mese di gravidanza. Se l’indiscrezione fosse confermata, Berlusconi jr e la compagna diventerebbero genitori per la prima volta all’inizio del 2020. Luigi è il terzo figlio avuto da Silvio e Veronica Lario (l’ex moglie del leader politico di Forza Italia) ed è nato il 27 settembre 1988, quattro anni dopo la sorella Barbara (1984) e due dopo la sorella Eleonora (1986).

Luigi e Federica, un amore lungo otto anni e allergico ai riflettori

Luigi e Federica condividono una love story da parecchio tempo. L’amore dura ormai da circa otto anni, dal 2012. La scintilla è scoccata all’università, più precisamente alla Bocconi, prestigioso ateneo milanese. Nonostante il legame sia duraturo e il nome di Berlusconi sia ghiotto per il gossip, i due giovani si sono sempre tenuti lontani dai riflettori, evitando la vita mondana e stando ben attenti a preservare la propria privacy. A quanto pare, non stavolta. Si attendono conferme o smentite sulla gravidanza della Fumagalli. Se la notizia dovesse essere avallata, da scoprire anche se in arrivo c’è un fiocco rosa o un fiocco azzurro.

Silvio Berlusconi nonno per la 12esima volta: tutti i nipoti del leader politico di Forza Italia

Per Silvio Berlusconi si tratterebbe del dodicesimo nipotino. Per l’imprenditore e politico milanese, il nuovo arrivo andrebbe ad aggiungersi a una famiglia già numerosissima. Dalla prima figlia Marina, Silvio ha avuto due nipoti. Tre invece quelli arrivati da Piersilvio. Barbara Berlusconi lo ha fatto diventare nonno addirittura 4 volte: i primi due figli Alessandro ed Edoardo li ha avuti dalla storia con Giorgio Malaguzza, gli altri due, Leone e Francesco Amos, dal suo compagno attuale Lorenzo Guerrieri. C’è poi Eleonora, anch’essa mamma di due bimbi. E ora pare che stia arrivando il 12esimo nipotino che renderà Silvio ancora nonno.